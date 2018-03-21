В пьесе Островского действие разворачивается рядом с рекой - но художник краснодарского молодежного театра Анастасия Васильева превратила место в метафору, преобразовав сценическую площадку в водоем. Вода окружает героев, сопровождает все их действия. Их встречи и разговоры происходят на дощатом причале, от которого в разные стороны расходятся шаткие мостки. Сбоку пришвартована небольшая лодка - именно в ней пройдет любовное свидание Катерины и Бориса. А по всей водной глади там и сям разбросаны наполовину затопленные бревна. Художник емко и точно создает образ затона, тихого омута, где жизнь вроде бы и течет, а на деле остановилась, подернутая ряской тины.

Молодежный театр успешно работает в Краснодаре почти тридцать лет. Его стабильность и художественный уровень во многом определяются тем, что труппа постоянно училась у разных режиссеров, на постановки приглашались такие мастера как Павел Хомский, Адольф Шапиро, Лариса Малеванная, Михаил Бычков. Спектакль Даниила Безносова заметно отличается от хрестоматийной трактовки "Грозы". Здесь нет и в помине привычного столкновения "луча света" с "темным царством", где старшее поколение мертвой хваткой душит порывы молодых. Режиссер отчетливо сдвигает мир Островского в сторону Чехова. Вместо напряженного драматического конфликта - неспешное повествование, вместо яростного поединка страстей и характеров - поток разных сцен, где персонажи не столько спорят, сколько живо беседуют, удят рыбу, стирают белье, со всей силой отбивая его о доски причала... Перед нами - обстоятельно воссозданная атмосфера будней, где все привычно и однообразно. Этот маховик рутины, прорисованной в пастельно-дымчатом колорите, движется в одном ритме, словно течение воды. И герои могут только мечтать о некой другой жизни, понимая, что их мечты не осуществятся. Эта скрытая тоска чувствуется у каждого, здесь все одиноки и страдают от внутреннего разлада.

Здесь нет и в помине привычного столкновения "луча света" с "темным царством"

Кабаниха (Светлана Кухарь) здесь - жертва собственной деспотической материнской любви.

Тихон (Александр Теханович) - инфантильный недоросль, мечтающий поскорее сбежать от родительской опеки и напиться. Катерина (Полина Шипулина) выглядит почти девочкой, угловатой, с резкими движениями, порывистой. Жизнь в семье Кабановых не столько тяжела, сколько подавляет ее своей монотонностью. В обитателях города на реке нет жестокости, но нет ни любви, ни тепла, а юношеский максимализм героини не позволяет смириться с устоявшимся порядком вещей. Она мечтает о чем-то ярком, небывалом, и потому появление Бориса - франта в белом костюме - на короткое время ослепляет ее. Слепота проходит быстро, вместе с иллюзиями и надеждами.