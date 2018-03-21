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21.03.2018 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На трассе М4 "Дон" растянулась 50-километровая пробка

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Снегопад, переходящий в ледяной дождь, спровоцировали многокилометровую пробку на федеральной трассе М4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области. По данным Яндекс.карты, средняя скорость движения на этом участке дороги составляет около пяти километров час.

На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта

Напомним, что непогода бушует на Дону уже третьи сутки. 19 марта из-за капризов природы было ограничено движение общественного транспорта на некоторых участках федеральных и региональных трасс. А 20 марта региональное управление МЧС предупредило дончан о резком ухудшении погоды, ледяном дожде, снегопаде, а местами даже метели.

Утром в среду 21 марта в региональном управлении ГИБДД сообщили о том, что движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. Между тем именно большегрузы и провоцируют чаще всего такие огромные пробки: на подъемах, которые покрыты ледяной коркой они просто не могут подняться, собирая за собой длинную колонну автомобилей.

Там, где это возможно, сдвинуться с места им помогает техника МЧС. По данным регионального ГУ МЧС, к работе на сложных участках трассы сейчас привлечено около 200 человек и почти 100 единиц техники.

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