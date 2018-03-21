На трассе М4 "Дон" растянулась 50-километровая пробка

Снегопад, переходящий в ледяной дождь, спровоцировали многокилометровую пробку на федеральной трассе М4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области. По данным Яндекс.карты, средняя скорость движения на этом участке дороги составляет около пяти километров час.

Напомним, что непогода бушует на Дону уже третьи сутки. 19 марта из-за капризов природы было ограничено движение общественного транспорта на некоторых участках федеральных и региональных трасс. А 20 марта региональное управление МЧС предупредило дончан о резком ухудшении погоды, ледяном дожде, снегопаде, а местами даже метели.

Утром в среду 21 марта в региональном управлении ГИБДД сообщили о том, что движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. Между тем именно большегрузы и провоцируют чаще всего такие огромные пробки: на подъемах, которые покрыты ледяной коркой они просто не могут подняться, собирая за собой длинную колонну автомобилей.

Там, где это возможно, сдвинуться с места им помогает техника МЧС. По данным регионального ГУ МЧС, к работе на сложных участках трассы сейчас привлечено около 200 человек и почти 100 единиц техники.