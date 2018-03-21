В ночь на 29 октября 1955 года в Севастопольской бухте после чудовищного взрыва затонул линкор "Новороссийск". По последним данным, которые озвучил главный редактор "Вестника архива президента России" Сергей Кудряшов, причина гибели - старая немецкая мина. А итальянские диверсанты, на которых грешили эксперты многие десятилетия, не имеют отношения к гибели советского линкора.

Линкору "Новороссийск", бывшему "Юлию Цезарю", в 1955 году было больше 40 лет. Фото: wikipedia.org

Затонувший в Севастополе линейный корабль был спущен в Генуе в 1910 года, нес службу под флагом итальянских ВМС и носил имя Giulio Cezare ("Джулио Чезаре", он же "Юлий Цезарь"). В 1949 году флот Италии разделили между странами-победителями. "Цезарь" вошел в состав Черноморского флота, став "Новороссийском".

Его трагедия по масштабу и жертвам входит в число самых драматических катастроф нашего военно-морского флота. Погибли сотни матросов и офицеров.

Читать строки о той трагедии и сегодня нельзя без слез. Часть команды оказалась заблокированной внутри отсеков, где были воздушные подушки. По воспоминаниям водолазов, замурованные и обреченные на смерть моряки пели: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Только на третьи сутки водолазы перестали слышать стуки...

Версий гибели корабля было немало. Почему предположение о том, что "Новороссийск" подорвали итальянские военно-морские диверсанты, было столь живучим? Не укладывалось в голове, что линкор может погибнуть лишь из-за того, что место стоянки не очистили от старых мин. А командование оказалось неспособным спасти флагман Черноморского флота, который хоть и получил чудовищную пробоину, но находился не в море, а в сотне метров от берега.

Вина итальянских боевых пловцов казалась настолько очевидной, что в перестроечные годы некоторые родственники погибших моряков намеревались подать иски к правительству Италии: потребовать денежную компенсацию.

Хотя все доказательства возможной вины диверсантов всегда были лишь на уровне слухов и домыслов.

Что мы знаем о той трагедии?

Число жертв

По разным источникам - от 607 до 829 человек. Ранены - 139.

В момент взрыва и при затоплении носовых отсеков сразу же погибли от 50 до 100 человек. Остальные - уже в ходе борьбы за живучесть, при опрокидывании и затоплении линкора. Причем 32 погибших были из аварийных партий крейсеров "Михаил Кутузов" и "Молотов", которые пришли на помощь "Новороссийску". Спасти из отсеков затопленного корабля удалось лишь девять человек: семь вытащили через прорезанную в кормовой части днища отверстие, еще двух вывели водолазы.

Основные версии

- Атака карликовой подлодки;

- Теракт итальянских, английских или даже советских (чтобы скомпрометировать адмирала Николая Кузнецова) диверсантов;

- Подрыв заряда, спрятанного в корпусе линкора перед передачей его СССР;

- Под днищем взорвалась старая донная немецкая мина, отчего сдетонировала соседняя - произошел двойной взрыв.

В Севастополе помнят о трагедии 29 октября 1955 года. Фото: Николай Албул/ ТАСС

За и против

Небольшая подлодка противника теоретически могла проникнуть в бухту: из-за халатности вход в ночь трагедии не был перекрыт. Корабли дивизии охраны водного района в нужном месте отсутствовали, сетевые ворота были распахнуты, а шумопеленгаторы бездействовали. Все так. Но послать диверсантов - это одно, а отправить в бой субмарину НАТО - совсем иное. В случае провала последствия для Италии были бы крайне скверные.

Диверсанты - теоретически могли. Советских не рассматриваем ввиду явной бредовости версии. Да, у адмирала Флота Советского Союза (эквивалент званию "маршал") Кузнецова не складывались отношения с Жуковым и с Никитой Хрущевым. Да, в декабре 1955 года из-за гибели линкора "Новороссийск" Кузнецова сняли с должности.

Но невозможно представить ситуацию, при которой недруги адмирала пошли бы на такие жертвы среди своих.

Вина англичан тоже не выдерживает критики. Им-то это зачем? Только потому, как пишут в Интернете, что линкор мог стрелять из орудий ядерными снарядами по Британии?

У итальянцев мотивы были. Особенно упорно подозревали диверсантов князя Боргезе. В 1949 году он вышел из тюрьмы (сидел за военные "подвиги"). Кстати, на свободу князя выпустили в том числе и благодаря хлопотам русской жены. Слыл непримиримым антисоветчиком и виртуозом диверсий. Лично его вина во взрыве бомб в послевоенной Европе не доказана, но его люди были замешаны в громких терактах. Такой человек мог попытаться уничтожить линкор, "захваченный" русскими. И даже без приказа, по своей инициативе. Но как собрать отряд, найти сумасшедшего капитана судна, который их высадит в море у Севастополя, а главное - как под водой доставить в советский порт тонну взрывчатки?

"Заминированный" корабль. Эту старую версию недавно озвучил украинский генерал Игорь Романенко. В контексте: нельзя принимать из Крыма украинские корабли, т.к. россияне "могут заложить скрытые заряды, как это делали немцы и итальянцы".

"Паранойя" - лаконичный ответ российских военных.

А применительно к "Новороссийску" такая закладка невозможна, иначе при подрыве края пробоины были бы загнуты во вне. А не наоборот, как это имело место.

Мина. И до подрыва линкора, и после на дне бухты находили немецкие донные мины типа LMB и RMH. Для понимания: LMB - вес 986 кг; заряд взрывчатки - 690 кг; корпус - алюминий или пресс-штоф (в Севастополе находили только мины с корпусом из алюминия). Видит цель на дистанции до 35 метров.

Но ее аккумулятор, без которого не может работать магнитно-акустический взрыватель, должен был умереть через несколько лет. Так как заложить мину в Севастопольскую бухту немцы могли не позже 1944 года (при отступлении). Но как объяснить, что ее батарея продержалась до 1955-го?

Но без загадок жизнь скучна. И если мина погубила линкор, то можно не воспринимать диверсантов князя Боргезе в качестве суперменов, для которых не было невыполнимых миссий. А значит, перестанем наконец-то делать рекламу фашизму и фанатикам. Все польза.

Досье "РГ"

Князь Юнио Валерио Боргезе - создатель диверсионной "10-й флотилии" ВМС Италии. Был женат на прапраправнучке Александра I - графине Дарье Олсуфьевой. Дарья родила ему четверых детей. Диверсанты Боргезе потопили более 30 кораблей, в основном британских. Его "10-ю флотилию" в 1945 году расформировали, Боргезе приговорили к пожизненному заключению. Вышел на свободу в 1949 году. Умер в 1974-м в Кадисе, Испания.

Из истории катастроф

- 20 октября 1916 года на дредноуте "Императрица Мария" по неустановленным причинам взорвались пороховые погреба, корабль затонул -225 погибших, сотни изувеченных. Погибла "Мария" в той же Севастопольской бухте, что и "Новороссийск" - вот и простор для фантазии любителей мистики.

- 7 ноября 1941 года немецкий торпедоносец атаковал в Черном море теплоход "Армения". Судно затонуло за четыре минуты. В живых остались всего 8 пассажиров. О числе погибших историки до сих пор спорят, называя цифры от 4,5 тыс. до 10 тыс. Погрузка на "Армению" шла в спешке, списков не было. Перевозили раненых, медперсонал 23 госпиталей, сотрудников "Артека".