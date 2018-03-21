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21.03.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре задержали банду лжеполицейских

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре сотрудники МВД России задержали группу из четырех мужчин, которые представлялись полицейскими или оперативниками других силовых служб и, угрожая гражданам, вымогали у них деньги. Выйти на преступников удалось после того, как они похитили одного из жителей Краснодара и пытались незаконным способом получить у него деньги.

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- Жительница Краснодара сообщила в полицию о том, что неизвестные люди насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Женщине удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и запомнить регистрационные знаки машины, на которой скрылись злоумышленники.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, через некоторое время краснодарским полицейским удалось разыскать автомобиль, на котором предположительно уехали похитители. В машине находилось четверо мужчин. Когда они заметили правоохранителей, то "попытались скрыться, а при задержании оказали сопротивление".

При осмотре машины полицейские "обнаружили травматический пистолет, патроны к нему, крупную сумму денег, а также поддельные удостоверения сотрудников МВД и различных силовых структур".

Задержанные мужчины "оказались жителями Краснодара в возрасте от 22 до 27 лет" и "были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства".

- Установлено, что фигуранты этого дела, применив насилие, посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о причастности этого мужчины к незаконному обороту наркотиков и потребовали крупную денежную сумму за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал похитителям деньги. После этого его отпустили.

Сейчас по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, а сами подозреваемые заключены под стражу. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства дела, а также разыскивают других участников банды лжеполицейских и пострадавших граждан.

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