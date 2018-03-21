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21.03.2018 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дерево у дороги

В Крыму создадут спецподразделения для защиты лесополос
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым №7521 (58)
В Крыму готовят масштабную программу восстановления лесополос, рассчитанную на 7-10 лет. Если этого не сделать, полуострову грозят пылевые бури летом и снежные переметы дорог зимой. Старт программе даст строительство федеральной трассы "Таврида".

Крымчане еще помнят, как зимой 2011 года в Симферопольском, Сакском и Первомайском районах машины из снежного плена пришлось доставать с помощью грейдеров и военной техники. Переметы из смеси снега и земляной пыли засыпали сельские дома по самые крыши. Одной из причин разгула стихии стала массовая вырубка деревьев вдоль дорог. Урок был усвоен, и в следующие два года в Крыму усиленно принялись восстанавливать лесополосы.

Фото: Пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК
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Однако позже посадки приостановили, а в связи со строительством трассы "Таврида" пришлось пожертвовать насаждениями на сотнях километров вдоль дороги. Теперь в правительстве республики задумались о восстановлении лесополос. В бюджете "Тавриды" предусмотрены 249 миллионов рублей в качестве компенсации за снос зеленых насаждений. Эти средства и должны дать старт республиканской программе реанимации лесополос по всему полуострову.

- Мы планируем заняться проектом во второй половине 2018 года, - рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Специалисты планируют провести полную инвентаризацию 23 тысяч гектаров лесополос на полуострове. Нужно понять, где они могут быть восстановлены, какие деревья придется выкорчевывать, а где вообще нужно начинать работу с нуля. Например, в проекте той же "Тавриды" лесополосы не предусмотрены, но их высадят за пределами землеотвода под автобан. Чтобы программу начали реализовывать, необходимо уже осенью нынешнего года заложить 12-15 миллионов саженцев деревьев. На это потребуется около 20 миллионов рублей.

Другое дело - что сажать. В связи с дефицитом влаги на полуострове после перекрытия Северо-Крымского канала и возникшей в степной части полуострова проблемой засоления почв эксперты советуют ограничиться наиболее выносливыми культурами.

- Клен убедительно продемонстрировал, что хорошо растет на засоленных почвах, - говорит Сергей Компанейцев. - А для Сакского района нет ничего лучше, чем традиционная для этих мест гледичия.

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К слову, деревья в лесополосах официально являются мелиоративными сооружениями. И экологи настаивают, чтобы к их вырубке относились не просто как к браконьерству, а как к разрушению системы мелиорации. Наказание за это существенно строже.

При этом лесополосы официально находятся на балансе у разных ведомств. В зависимости от того, где они высажены, это могут быть служба автодорог, местные власти или комитет по мелиорации. Возможно поэтому, как у семи нянек, их судьба незавидна. В этой связи в минприроды РК задумались о создании отдельного подразделения, которое займется всеми лесополосами полуострова.

- Я допускаю, что нужно создавать отдельное лесничество по лесополосам, - говорит заместитель министра экологии РК. - Кто-то должен следить за этим хозяйством.

P.S.

В минприроды Крыма поддержали идею создания так называемых зеленых поясов вокруг городов. Это своеобразный экологический кордон для урбанизированных полисов, который поглощает значительную часть вредных выбросов в атмосферу. Вокруг Симферополя в ближайшее время высадят около 500 гектаров деревьев на севастопольском направлении. Кстати, в самой столице Крыма муниципальным властям еще предстоит определить границы городских лесов. А это ни много ни мало 670 гектаров, не подлежащих застройке. Пока границ нет, эти городские легкие активно вырубают ради новых коммерческих высоток.

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