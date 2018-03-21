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21.03.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рецепт по требованию

В Севастополе онкобольная рассказала, как отсудила деньги на лекарства
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым №7521 (58)
Севастопольский городской суд обязал онкологический диспансер оплатить стоимость жизненно необходимых препаратов пациентке. Она покупала лекарства за свой счет, когда его не было в социальной аптеке.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе пообещали решить проблемы с выдачей льготных лекарств

На суде выяснилось, что в онкодиспансере женщине назначили противоопухолевый препарат "Фарестон", однако рецепт на него не выписали из-за отсутствия лекарства в социальной аптеке. Так продолжалось четыре месяца: она была вынуждена покупать дорогостоящее средство за свой счет, потратив 9,5 тысячи рублей. Аптечные чеки пациентка отнесла в прокуратуру, которая и подала иск в суд против департамента здравоохранения Севастополя и ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного".

- Я обратилась за очередным рецептом в апреле 2017 года, но мне сказали, что лекарства в наличии нет, ожидают поставку, - рассказала "РГ" Наталья. - Диспансер не занимается закупкой, поэтому он поставил в известность департамент здравоохранения Севастополя, что больные не обеспечены препаратом. Я неоднократно звонила в департамент, меня отправляли в разные инстанции, дважды записывали на прием, но потом отменяли встречи. Обещали, что в августе препарат будет, но он так и не появился. Звонили многие больные, но департамент никаких действий не предпринимал. Я устала от этого и написала обращение в прокуратуру - попросила проверить работу департамента в части обеспечения больных лекарственными препаратами.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Препарат стоимостью почти пять тысяч рублей за упаковку Наталья покупала сама. Она отмечает, что в онкодиспансере не отказывались дать рецепт, но раз лекарства нет в аптеке, брать его было бессмысленно.

- В суде представители департамента заявили, что надо было обязательно взять рецепт и отнести его в аптеку, - говорит Наталья. - Но никто мне этого не объяснил. Люди по полгода звонили в департамент, и никакой реакции не было.

Именно рецепт стал камнем преткновения в суде. Ответчики согласились, что стоимость таблеток надо возвратить инвалиду, но спорили о том, кто именно должен это сделать. Суд первой инстанции решил, что компенсацию должен выплатить департамент здравоохранения, так как он отвечает за обеспечение льготников бесплатными препаратами и контролирует их наличие в аптеках. Но Севастопольский городской суд отменил это решение и определил взыскать 9,5 тысячи рублей с онкодиспансера, так как больная не получила лекарство по вине врача, не выдавшего рецепт.

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- Согласно регламенту, даже при отсутствии льготного лекарства, врач должен выписать рецепт, - пояснила пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко. - Затем сотрудники аптеки его регистрируют и обязуются предоставить препарат в течение 10 дней. Если сделать это невозможно, фармацевтическая компания обращается в департамент здравоохранения, который принимает дальнейшие меры. Только тогда департамент понесет ответственность за то, что препарат не был предоставлен.

Принятое судом решение вновь указало на проблемы в обеспечении севастопольских льготников лекарствами. "РГ" писала о проблеме в статье "Лекарства на бумаге" от 7.12.2017 - льготники жаловались, что им месяцами не выдают необходимые для жизни препараты - инсулин, средства для лечения онкологических и кардиологических заболеваний, эпилепсии. На весь город осталась одна социальная аптека, которая в итоге закрылась. Сотрудники несколько месяцев не получали зарплату и объявили забастовку. В департаменте здравоохранения объясняли - проблема возникла из-за отсутствия персонифицированных списков льготников и пообещали наладить выдачу препаратов с начала 2018 года.

"РГ" попросила прокомментировать решение суда начальника управления организации медпомощи департамента здравоохранения Севастополя Михаила Малишевского. По его словам, даже если лекарства нет в наличии, люди обязательно должны брать рецепт и относить в аптеку, где его зарегистрируют как отсроченный.

- Мы в департаменте в тот же день видим заявку и можем сразу отследить всю цепочку - был ли препарат заказан для этого пациента, на каком этапе находится закупка, чем мы можем в данный момент помочь, чтобы человек не остался без лечения, - говорит Малишевский. - В этом году ситуация меняется. Сегодня у нас по всем препаратам есть запасы, и, если случается форс-мажор, мы оперативно решаем возникшие вопросы.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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По его словам, в 2017 году в департаменте здравоохранения произошли кадровые изменения, в том числе был назначен новый начальник управления льготного лекарственного обеспечения. В конце 2017 года чиновники работали со всеми медучреждениями над составлением персонифицированных списков льготников. Были учтены все препараты, назначенные пациентам, годовая потребность в лекарствах. В результате для всего города были составлены заявки.

Кроме этого, открыты несколько пунктов выдачи препаратов по всему городу, и льготникам из Балаклавы или Инкермана больше не надо обращаться в единственную социальную аптеку. Лекарства выдают в поликлиниках горбольниц номер 1, 3, 4, 6, 9, а также в психиатрической больнице. Планируют создать пункты выдачи и в селах.

Комментарий

Антон Бахлыков, директор департамента здравоохранения Севастополя:

- Задача простая - организовать принцип единого окна. Пожилые, маломобильные люди не должны ездить по всему городу за лекарствами. Рецепты выписывают в поликлинике, и там же пациенты должны получать препараты.

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