В Сочи погиб сорвавшийся с фасада вокзала рабочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего главного инженера одной из местных фирм, по вине которого сорвался с фасада здания вокзала Адлера и погиб рабочий (часть 2 статьи 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

- Рабочий по поручению главного инженера производил обслуживание наружных блоков кондиционеров, установленных на фасаде здания вокзала железнодорожной станции Адлер. Он это делал без использования страховочной системы, чего его руководитель обязан был не допускать. В итоге мужчина сорвался с высоты более пяти метров, получив множественные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где в тот же день он скончался, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.