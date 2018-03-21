Новости

Послы США, Франции и Китая не приедут на встречу в МИД России 14:28
Омбудсмен пообещала выяснить, как к школьнице попал пистолет 14:25
Песков назвал абсурдным отказ посла Британии от встречи в МИД РФ 14:22
Жительницу Урала будут судить за досрочный выход на пенсию 14:17
Манчини оценил уровень чемпионата России 14:15
Помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой 14:12
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной 14:11
Представитель ЕС приедет в МИД на встречу по делу Скрипаля 14:10
Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций 14:06
Путин не делал своим соперникам на выборах кадровых предложений 14:04
Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата России 14:02
Олег Сафонов: К лету у России появится туристический бренд 14:00
Цена нефти превысила отметку в 68 долларов за баррель 13:59
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией 13:57
Дело о взрыве в Мурманске переквалифицировали на более тяжкую статью 13:55
Путин встретился с послом РФ в Казахстане 13:55
Россияне потеряли 34 млрд пенсионных доходов из-за досрочной смены фондов 13:50
Нового мэра Калининграда выберут 18 апреля 13:38
Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей 13:35
Владимир Путин встретится с послом РФ в Казахстане 13:35
Тонну тротила взорвут в Алтайском крае 13:32
В Удмуртии прохожий спас из пожара двух людей 13:30
В СК рассказали о задержании замглавы Дальневосточной таможни 13:25
Под Томском в ДТП с автобусом погибли два человека 13:20
В Сочи погиб сорвавшийся с фасада вокзала рабочий 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи погиб сорвавшийся с фасада вокзала рабочий

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего главного инженера одной из местных фирм, по вине которого сорвался с фасада здания вокзала Адлера и погиб рабочий (часть 2 статьи 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В Москве двое рабочих упали в шахту лифта

- Рабочий по поручению главного инженера производил обслуживание наружных блоков кондиционеров, установленных на фасаде здания вокзала железнодорожной станции Адлер. Он это делал без использования страховочной системы, чего его руководитель обязан был не допускать. В итоге мужчина сорвался с высоты более пяти метров, получив множественные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где в тот же день он скончался, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Главное сегодня

Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор