В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за долгов за питание

В Сочи воспитатель по распоряжению заведующей дошкольного учреждения не пустила ребенка в детский сад якобы из-за долгов родителей за питание.

- Руководитель учреждения, не имея каких-либо законных оснований, лишила девочку права на получение общедоступного и бесплатного образования. Кроме того, в ходе сверки, организованной прокуратурой, установлен факт отсутствия какой-либо задолженности, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

В итоге заведующая детсадом была привлечена к административной ответственности за "незаконное ограничение права на образование" (часть 1 статьи 5.57 КоАП РФ). Женщина должна выплатить штраф в 30 тысяч рублей.