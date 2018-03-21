В Туапсе возбудили дело по факту обстрела машины депутата

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство депутата районного совета в туапсинском селе Ольгинка.

Как выяснилось, инцидент произошел 19 марта. Неизвестный выстрелил в машину жертвы не менее трех раз.

- По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщили в оперативных службах региона, депутата ранили, сейчас он доставлен в одну из больниц Краснодара.