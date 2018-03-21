С необычной инициативой выступили власти Сочи, предложившие за взятие на себя всех расходов по демонтажу самовольно возведенных строений строительным фирмам отдавать в пользование освобожденные ими же участки. По словам чиновников, это поможет быстрее избавляться от уродующих город самостроев, не потратив при этом дополнительных средств из бюджета.

Как выяснилось, в первую очередь это коснется гостевых зон курорта. Для понимания, в так называемую зону гостеприимства Сочи входит почти весь центр муниципалитета, Адлерский район (в частности Имеретинская низменность, в том числе Олимпийский парк) и горнолыжные курорты Красной Поляны. Эти же территории специальным постановлением правительства несколько лет назад получили статус особо охраняемых территорий историко-культурного наследия. Однако земельные участки здесь часто незаконно пытаются застроить многоэтажками.

- Когда же по решению суда самострой надо снести, мы в тупике, - говорит мэр города Анатолий Пахомов. - Горе-застройщик не хочет этого делать, а стоимость таких работ ощутима для городского бюджета. Поэтому будем привлекать строительные коммерческие организации, которые располагают необходимыми ресурсами. Взамен расходов им будет передан в пользование земельный участок, на котором велась незаконная стройка.