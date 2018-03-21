В четверг в Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Любопытно, что впервые за последние пятнадцать лет итоговые старты состоятся не в норвежском Холменколлене и в Ханты-Мансийске. Однако организаторы уверены, что дебют тюменского комплекса "Жемчужина Сибири" пройдет на "отлично".

В программе с 22 по 25 марта заявлены женский и мужской спринт, гонки преследования и масс-старты. Что касается спортивной составляющей, то француз Мартен Фуркад намерен завоевать свой седьмой Большой "Хрустальный глобус", и вряд ли кто-нибудь сможет помешать ему в достижении этой цели.

У женщин за право стать лучшей соревнуются трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, а также именитая финка Кайса Мякяряйнен.

Что касается российской команды, то тренерский штаб пригласил для участия на этапе у мужчин Антона Шипулина, Максима Цветкова, Антона Бабикова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Александра Логинова, Алексея Слепова, Петра Пащенко, Игоря Малиновского, Эдуарда Латыпова. У женщин в составе сборной мы увидим Екатерину Юрлову-Перхт, Ульяну Кайшеву, Дарью Виролайнен, Викторию Сливко, Светлану Миронову, Кристину Резцову, Ирину Услугину.

По словам лидера российской команды Антона Шипулина, все его партнеры настроены показать максимальный результат на домашнем этапе Кубка мира и поставить красивую точку в международном сезоне:

Уле Эйнар Бьорндален: Россия - отличное место для крупных стартов. А бойкоты в спорте ни к чему!

- Я нисколько не сомневаюсь, что в Тюмени этап Кубка мира пройдет лучше всех в плане организации. Россия доказала, что может проводить соревнования самого высокого уровня. Не зря же много лет итоговый этап проходил в Ханты-Мансийске. Вот и сейчас те западные биатлонисты, с кем мне удалось пообщаться, отмечают высокий уровень организации. Думаю, все пройдет отлично, ну а потом мы будем готовиться к завершению сезона на чемпионате России.

Само собой, нельзя пройти мимо темы бойкота, который этапу в России объявили представители некоторых сборных. В частности, в Тюмень не приехала команда США, Украины, Чехии, а также один из ведущих шведских биатлонистов Себастьян Самуэльссон.

Более того, недовольные тем, что остальные спортсмены отказались поддержать этот явно политический шаг, "отказники" продолжают делать информационные вбросы, оскорбляющие Россию и Международный союз биатлонистов (IBU).

Дело дошло до того, что представитель сборной США заявил, мол, спортсменов едва ли не силой заставили отправиться в Россию...

На эти бредовые высказывания резко ответил глава IBU Андерс Бессеберг:

- Все, что мы услышали, является ложью. Есть практика, когда все страны и спортсмены приглашаются на этап. Нет никакого принуждения. Как могут спортсмены ехать на соревнования против своей воли?

Не поддержал антироссийскую истерию и многократный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален.

"Я с нетерпением жду стартов. Надеюсь, что проведу несколько хороших гонок, - сказал норвежец в беседе с журналистами. - Этот сезон для меня получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Что касается тех, кто не приехал, - зря. Россия - отличное место для крупных стартов. А бойкоты в спорте ни к чему!"

Где будем смотреть

22 марта, четверг

16.10. Спринт, мужчины. Матч ТВ

(прямой эфир).

16.30. Спринт, мужчины. Евроспорт (прямой эфир).

23 марта, пятница

16.35. Спринт, женщины. Матч!

Наш спорт (прямой эфир).

18.45. Спринт, женщины. Евроспорт (запись).

24 марта, суббота

14.40. Гонка преследования,

мужчины. Матч ТВ (прямой эфир).

15.00. Гонка преследования,

мужчины. Евроспорт (прямой эфир).

16.45. Гонка преследования, женщины. Матч ТВ (прямой эфир).

16.45. Гонка преследования, женщины. Евроспорт (прямой эфир).

25 марта, воскресенье

14.40. Масс-старт, мужчины. Матч ТВ (прямой эфир)

16.50. Масс-старт, женщины. Матч ТВ (прямой эфир).

19.15. Масс-старт, женщины.

Евроспорт (запись).