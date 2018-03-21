Вступили в силу изменения в Гражданско-процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве, которые должны облегчить жизнь матерям-одиночкам, годами пытающимся добиться алиментов от непутевого отца ребенка. Отныне после года безуспешных поисков пристав имеет право посоветовать взыскателю обратиться в суд за признанием должника пропавшим без вести. Показания пристава будут достаточным аргументом для судьи, чтобы вынести решение в пользу истца.

Должник ни много ни мало юридически перестает существовать для государства: паспорт становится недействительным, за бесплатной медпомощью он обратиться не cможет, так же, как купить недвижимость, получить пособие, оформить кредит или вклад в банке. Его ребенку назначается пенсия по потере кормильца от государства, но долги по алиментам не списываются. Как только алиментщик потребует восстановить паспорт, его тут же привлекут к ответственности и обяжут расплатиться с долгами.

В производстве Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области находится около 19 тысяч алиментных дел. Примерно в 40 процентах случаев, по оценке руководителя управления Владимира Осьмака, пристав выступает посредником между находящимися в конфликте бывшими супругами. Они ссорятся, одна сторона перестает перечислять алименты, и роль пристава - убедить снова начать платить.

Некоторые должники меняют фамилии, переписывают имущество на других людей. Их и коснется новая норма закона о признании пропавшими без вести

Еще около 30 процентов дел, говорит Осьмак, заведены на злостных неплательщиков алиментов. С ними в ход идет весь арсенал средств, которые есть в распоряжении приставов. Самый известный метод воздействия - ограничение на выезд за рубеж. В 2017-м почти 14,7 тысячи уральских алиментщиков не могли отправиться в отпуск. Некоторые постарались быстро рассчитаться, чтобы все-таки отдохнуть, и выплатили своим детям в общей сложности 632 тысячи рублей.

Другой способ - лишение алиментщиков водительских прав. Если долг больше десяти тысяч рублей и есть решение суда о взыскании, но должник отказывается погасить его добровольно, пристав лишает автомобилиста водительских прав до тех пор, пока он полностью не рассчитается. Копию постановления передают в ГИБДД. В Свердловской области почти четырем тысячам человек пришлось из-за этого пересесть на общественный транспорт. Чтобы вернуть права, они уже выплатили 12,6 миллиона рублей.

Последний инструмент приставов - привлечение алиментщиков к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". В прошлом году на Среднем Урале было возбуждено более полутора тысяч таких дел. В качестве наказания суды, как правило, назначают исправительные или принудительные работы. По словам Владимира Осьмака, многие осужденные после окончания срока наказания остаются работать на тех же местах - дворниками, грузчиками, разнорабочими - и начинают платить пусть небольшие, но все же деньги своим детям.

Еще один "подвид" алиментщиков - это те, кто готов пойти на все, лишь бы не содержать детей. Они уезжают за тридевять земель и никому не сообщают новый адрес, меняют фамилии, чтобы приставам было сложнее их найти, переписывают имущество на других людей. Как раз их и коснется новая норма закона о признании пропавшими без вести. Правоприменительной практики в России пока нет, но такие дела обязательно появятся уже в этом году, считают в УФССП.

На заметку

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