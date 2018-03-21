Тюменское УФНС, пока единственное среди налоговых управлений УрФО, сообщило, сколько спишет с граждан безнадежных долгов, образовавшихся до начала 2015 года: под налоговую амнистию в регионе подпадает свыше двух миллиардов рублей. Примерно на такую же сумму выросла в прошлом году и общая бюджетная недоимка, достигшая 11,5 миллиарда рублей (без учета страховых взносов). Вместе с тем удалось принудительно взыскать с неплательщиков на треть больше, чем в 2016-м, а в целом фискальные показатели представляются настолько оптимистичными, что пара миллиардов амнистированных рублей кажутся сущим пустяком.

Сопоставляя 2017-й и позапрошлый год по величине сборов, наблюдаем в основном положительную динамику. Особенно это касается федеральной казны. К примеру, Тюменская область перечислила в нее средств в 2,4 раза больше, Югра - на треть, Челябинская область - на 9,2 процента. Однако в разрезе десятилетия и направления финансовых потоков картина пестрая. Сводные данные свидетельствуют: за семь последних лет только в восьми субъектах РФ зафиксирован среднегодовой прирост собираемости обязательных налогов и сборов. Остальные, не исключая регионы УрФО, в минусе. По объему сбора федеральных налогов Югра вторая после Москвы, а ЯНАО идет четвертым. Подорожавший баррель позволил в целом сократить дефицит российского бюджета, но если на Ямале, в Свердловской и Тюменской областях и отмечается мощный прирост налога на прибыль организаций, то в Югре - обвальное падение.

По мнению профессора кафедры экономической и социальной географии МГУ Натальи Зубаревич, оно, по всей видимости, связано с юридической передислокацией консолидированных групп налогоплательщиков в столицу. Автономия планирует завершить этот год с дефицитом бюджета в 22,6 миллиарда рублей и разместить облигационный заем на 12 миллиардов. В правительстве РФ не видят необходимости субсидировать северные округа и Тюмень, ведь по бюджетной обеспеченности на одного жителя эта тройка регионов в числе благополучных. По той же причине ее нет и в недавно оглашенном списке субъектов РФ, которым причитается дотация на повышение зарплаты бюджетникам. Иное дело, скажем, Зауралье, не способное расквитаться с тяжелыми долгами, составляющими около трех четвертей собственных доходов.

- В 2016-м дефицит федерального бюджета достиг трех триллионов рублей, и власти страны искали инструменты для его уменьшения, - напоминает Наталья Зубаревич. - В результате изменена пропорция ставки налога на прибыль, от чего серьезно пострадали нефтегазовые территории, а также перераспределены акцизные сборы.

У регионов нет другого выхода, как стремиться взимать по максимуму то, что остается полностью или преобладающей частью в их финансовых закромах. В Тюменской области планка сбора НДФЛ поднята почти на 9 процентов, имущественного налога - на 11.

- Стала совершеннее система администрирования налогов, - отмечает зампред Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

По словам руководителя тюменского УФНС Тамары Зыковой, доля судебных разбирательств, выигранных управлением у налогоплательщиков, доходит до 90 процентов. Лица, добровольно и полностью погасившие долги, обычно освобождаются от дальнейшего уголовного преследования. Как, к примеру, директор строительной компании из Тюмени, перечисливший налоговикам свыше 20 миллионов рублей, или глава фирмы из Сургута, вернувший в казну 253 миллиона. Кстати, за последний год в Югре с неплательщиков взыскано почти 19 миллиардов рублей.