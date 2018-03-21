Эксперты Роспотребнадзора успокаивают свердловчан: по большинству видов продовольственных товаров доля фальсификата снизилась. Так, качественнее стали молочные продукты (удельный вес брака уменьшился с 22-х до 7 процентов), алкоголь (с 20 до одного), мясные (с 12 до шести) и кондитерские изделия (с 22 до 15). Результаты лабораторных исследований показывают, что уровень фальсификации снизился среди мясных и молочных консервов, колбас и рыбы. Почти в два раза меньше забраковали в прошлом году детских игрушек.

- В то же время увеличилась доля фальсифицированных сыров (с 19 до 22 процентов проб) и сливочного масла (с 32 до 35), - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская. - А еще существенно увеличился удельный вес забракованных технически сложных устройств (с 31 до 51 процента) и почти в два раза - одежды и обуви, парфюмерно-косметической продукции.

Что касается непищевой продукции, здесь эксперты чаще всего сталкиваются с неполной или недостоверной информацией о товаре, а то и отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность. Нередко проверяемые образцы не соответствуют требованиям техрегламентов и санитарным нормам.

Между тем выявление фальсификата отнюдь не безболезненно для бизнеса: в 2017-м по инициативе надзорного ведомства суды приняли решения о ликвидации четырех предприятий, которые несколько раз нарушали права потребителей. Они занимались производством стеклоомывающей жидкости (содержание метанола превышено в сотни раз), установкой пластиковых окон (за нарушение сроков работ), а также продажей этилового спирта и медицинских приборов на дому, что вообще запрещено законом.