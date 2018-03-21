Новости

Россия распространила в СБ ООН фильм про Восточную Гуту 20:42
СМИ: Трампа разозлила утечка информации о советах не поздравлять Путина 20:20
В США назвали Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона-2018 20:18
СК озвучил основную версию причины взрыва в Мурманске 20:12
Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников 20:07
Сотрудник ФСБ арестован за получение взятки от мигрантов 19:55
Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году 19:27
Две тысячи зданий отключат подсветку в "Час Земли" в Москве 19:19
Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 млрд рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими 18:12
Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой 18:10
В центре Москвы провалился асфальт 18:02
МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные 18:01
Американская организация попала в России в список нежелательных 18:00
Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза 18:00
В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине 17:55
Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу 17:55
Нарусова решила проэкзаменовать Мединского 17:44
В США полиция установила личность "взрывника из Остина" 17:42
Госдума будет работать по новому графику 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 19:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все съедобно, кроме сыра

На Урале стало меньше фальсификата
Текст: Ирина Ошуркова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7522 (59)
Эксперты Роспотребнадзора успокаивают свердловчан: по большинству видов продовольственных товаров доля фальсификата снизилась. Так, качественнее стали молочные продукты (удельный вес брака уменьшился с 22-х до 7 процентов), алкоголь (с 20 до одного), мясные (с 12 до шести) и кондитерские изделия (с 22 до 15). Результаты лабораторных исследований показывают, что уровень фальсификации снизился среди мясных и молочных консервов, колбас и рыбы. Почти в два раза меньше забраковали в прошлом году детских игрушек.

- В то же время увеличилась доля фальсифицированных сыров (с 19 до 22 процентов проб) и сливочного масла (с 32 до 35), - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская. - А еще существенно увеличился удельный вес забракованных технически сложных устройств (с 31 до 51 процента) и почти в два раза - одежды и обуви, парфюмерно-косметической продукции.

Фото: depositphotos.com
"Средний" чек в магазине у граждан вырос вопреки многолетней традиции

Что касается непищевой продукции, здесь эксперты чаще всего сталкиваются с неполной или недостоверной информацией о товаре, а то и отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность. Нередко проверяемые образцы не соответствуют требованиям техрегламентов и санитарным нормам.

Между тем выявление фальсификата отнюдь не безболезненно для бизнеса: в 2017-м по инициативе надзорного ведомства суды приняли решения о ликвидации четырех предприятий, которые несколько раз нарушали права потребителей. Они занимались производством стеклоомывающей жидкости (содержание метанола превышено в сотни раз), установкой пластиковых окон (за нарушение сроков работ), а также продажей этилового спирта и медицинских приборов на дому, что вообще запрещено законом.

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией