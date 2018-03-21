Открывшийся в Кургане литейный завод поможет существенно снизить долю импортных поставок литых заготовок для местных предприятий и себестоимость их продукции. Новое производство разместилось в бывшем литейном цехе Кургансельмаша, но от прежней литейки здесь остались одни стены и грузоподъемные механизмы, а все оборудование - современное и высокотехнологичное.

- Кургансельмаш с 1990 года занимался чугунным литьем. Продолжая традиции, мы освоили еще и технологию стального литья, - рассказал "РГ" исполняющий обязанности гендиректора завода "Пульсатор" Кирилл Гринюк. - Это принципиально новое литье. Запуская производство, мы ориентировались на трубопроводное арматуростроение - Курганский арматурный кластер.

Качественные литые заготовки, используемые в производстве продукции для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также атомной энергетики, предприятия Зауралья закупают в основном в других регионах и за рубежом, чаще у китайских производителей. Теперь ситуация должна измениться: за десять лет доля импорта, по расчетам, снизится в 20 раз.

Но до этого еще далеко. Чтобы выйти на проектную мощность (2,8 тысячи тонн в год), предстоит увеличить производство стального литья в шесть раз, а чтобы удовлетворить потребности тридцати потенциальных заказчиков только в Курганской области - минимум в восемь раз. К тому же партнеры предъявляют к продукции очень высокие требования, она должна выдерживать экстремальные условия эксплуатации: сверхнизкие температуры, аномальное давление и т.п.

- Арматура в основном идет на Север, поэтому нам нужна именно хладостойкая продукция, выдерживающая минус 60 градусов, - говорит главный инженер компании "Курганспецарматура" Сергей Мазов. - При такой температуре изделие, находящееся под давлением, не должно разрушиться, создать аварийную ситуацию. А здесь как раз многое зависит от качества литья: не должно быть абсолютно никаких дефектов - пористости, трещин и прочих изъянов.

Качественные литые заготовки для выпуска продукции для добычи и переработки нефти и газа предприятия Зауралья закупают в основном в других регионах и за рубежом. Теперь ситуация должна измениться

- Это вам не чушку отлить, - поддерживает коллегу директор обособленного подразделения компании РТМТ по производству трубопроводной арматуры Игорь Енбаев. - Мы объехали всю Россию в поисках качественного литья. Не каждый завод берется за такую работу: слишком высока ответственность. Сейчас покупаем отливки в одном из городов Центральной России. Возить накладно, конечно, поэтому приветствуем появление предприятия в Кургане.

Промышленники с ностальгией вспоминают времена, когда на каждом крупном заводе был свой литейный цех. Но сейчас и многих заводов уже нет, а уцелевшие работают только на свое узкопрофильное производство. В таких условиях сама жизнь заставляет предприятия кооперироваться, чтобы снизить себестоимость, сделать продукцию более конкурентоспособной.

Кстати, открытию литейного производства в Кургане поспособствовал федеральный Фонд развития промышленности, предоставивший 50 миллионов рублей займа. Такую же сумму вложило само предприятие. Правительство Зауралья, со своей стороны, заключило с ним специальный инвестиционный контракт, предусматривающий обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, снижение налога на прибыль до 13,5 процента. По условиям контракта за десять лет здесь должно быть создано не менее ста новых рабочих мест (сейчас работают 56 человек), в бюджеты всех уровней перечислено 100 миллионов рублей, выпущено продукции на миллиард с лишним.

Как рассказали "РГ" в профильном региональном департаменте, в этом году на базе Курганского госуниверситета будет открыто инструментальное производство, которое также станет обеспечивать потребности целого ряда местных заводов.

компетентно

Иван Евгенов, эксперт по вопросам промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Курганской области:

- Не каждый завод может позволить себе создать литейный цех, потому что это дорого и сложно. Только одних согласований и экспертиз сколько потребуется! К тому же нужны высокопрофессиональные специалисты. Поэтому кооперация - это лучший выход для предприятий.