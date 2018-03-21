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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аудитория на диване

Расходы екатеринбуржцев на онлайн-обучение существенно выросли
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7522 (59)
Жители Екатеринбурга все активнее вкладываются в образование, причем такое, получить которое можно, не выходя из дома. По данным платежного интернет-сервиса, за год в количественном выражении расходы екатеринбуржцев на онлайн-обучение выросли в 12 раз.

Аналитики изучили платежи уральцев за два года на сайте и в мобильном приложении сервиса, которые позволяют оплачивать обучение на трех с лишним тысячах интернет-площадок. Самый дешевый сегмент стал самым динамичным: число слушателей онлайн-курсов, посвященных хобби (по кулинарии, рисованию, музыке и т.д.), а также здоровому образу жизни (домашний фитнес, йога, уроки красоты и прочее) выросло примерно в восемь раз. В самом "серьезном" сегменте число желающих повысить профессиональный уровень, не отходя от компьютера, увеличилось в четыре раза, а число слушателей курсов иностранного языка - в два, хотя стоимость именно этих услуг за год тоже удвоилась.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Эксперт предсказал изменения на российском рынке труда

Рынок интернет-образования молод и горяч - ежегодные темпы прироста превышают 20 процентов. Крупные игроки пришли сюда в 2013-м, с ростом охвата населения широкополосным Интернетом. Сейчас, по оценкам аналитиков, их на российском рынке более 50-ти, с десятками тысяч слушателей-клиентов у каждого (у лидеров миллионы пользователей, например, у обучающего языку сервиса - шесть миллионов слушателей в России).

Самый востребованный сегмент - это языковые курсы, в том числе обеспечивающие прямое общение с носителями языка. Второе место по популярности поделили площадки подготовки к ЕГЭ и дающие навыки программирования. Особенность российского рынка, отмечают эксперты, - превалирование платной модели. Вариантов монетизации услуг довольно много: от продажи оптом или в розницу (целым курсом или по отдельным занятиям), продажи сертификатов при бесплатном обучении, дополнительных услуг вроде проверки заданий и консультаций до продажи данных посетителей рекламодателям для таргетированной рекламы и выполнения функций рекрутинговой или пиар-площадки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале бывший учитель завела блог о чистоте русского языка

- Я бы сказал, что это наиболее перспективные технологии развития образования, - считает Дмитрий Песков, директор направления АСИ, поддерживающего интернет-проекты. - Представьте, что вам нужно обучить чему-то миллион человек. Если идти традиционным путем, через вуз, затраты будут колоссальными. Надо построить условно 20 МГУ, в которых будут обучаться по 50 тысяч человек. Это абсолютно невозможно. Выход - использовать онлайн-методики. Но не просто выложенные в Интернет учебники, система работает иначе. На специально разработанных курсах обучающиеся не только получают теоретические знания, они должны выполнять лабораторные и контрольные работы, взаимодействовать с другими студентами, с преподавателями.

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