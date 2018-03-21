В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям

Семеро школьников из зауральского Шадринска пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, перед

ает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального главка МВД.

Происшествие случилось сегодня утром на перемене: 13-летняя девочка принесла в школу отцовское оружие и несколько раз выстрелила из него. По предварительным данным, пострадавшие семиклассники получили синяки и ссадины.

"Сейчас в учебном заведении следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Школа работает в обычном режиме", - рассказали в полиции Курганской области.