СК и прокуратура занялись перестрелкой в курганской школе

Обстоятельства, которые привели к стрельбе в одной из школ зауральского города Шадринска, расследуют Следственный комитет и прокуратура.

"В ходе проверки будет дана оценка работы должностных лиц", - цитирует ТАСС представителя облпрокуратуры.

Напомним, сегодня утром на перемене 13-летняя школьница сделала несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу и который она принесла в школу. Что подтолкнуло девочку к этому поступку, не известно: по информации правоохранительных органов, она из благополучной семьи и ранее в поле зрения полиции не попадала.

Семеро соучеников девочки пострадали в результате стрельбы - к счастью, у них всего лишь синяки и ссадины. Одного ребенка сначала доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили домой - госпитализация ему не потребовалась.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Образовательное учреждение из-за инцидента закрывать не стали - оно работает в штатном режиме.

Как передает пресс-служба администрации Шадринска, глава города Людмила Новикова собрала оперативное совещание с заместителями из-за ситуации в школе. "Важно предметно понять причины и мотивы, и только тогда мы сможем объективно во всем разобраться", - подчеркнула она.

"Это чрезвычайное происшествие. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное - не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия", - комментирует случившееся губернатор Зауралья Алексей Кокорин.