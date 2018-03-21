В Тюмени при ремонте старой пятиэтажки произошло ЧП - рухнуло несколько балконов, крыша потеряла устойчивость, поползла и нависла над двумя подъездами. Часть жильцов пришлось экстренно эвакуировать и размещать в муниципальной гостинице. Власти обвинили в произошедшем исполнителя работ, обязали до июля восстановить за свой счет разрушенные фрагменты здания, до августа - заменить кровлю. Бюджетные расходы исключаются. Казна и без того потратит сотни миллионов рублей на исправление промахов недобросовестных подрядчиков, возмещение ущерба от действий лукавых застройщиков, с легкостью обводящих вокруг пальца и дольщиков, и чиновников.

В доме № 91 по улице 50 лет ВЛКСМ, согласно региональной программе капремонта, в 2015-2017 годах должны были обновить все коммуникации, фасад и крышу. Она-то и "поехала", когда работники начали ее демонтировать, смела кирпичный парапет, а тот, в свою очередь, снес балконы верхних этажей. К счастью, обошлось без жертв и травм. Но квартиры от сотрясения пострадали: наблюдаются трещины, деформация стен и стеклопакетов. То есть уже и жилища нужно чинить. Подрядчика предупредили, что за ним теперь помимо заказчика будет следить комиссия по ЧС.

Между тем другой дом, в самом центре Тюмени, к строительству которого приступили 20 лет назад и подвели-таки под крышу, скоро снесут, причем за казенный счет. Демонтаж потребует, по предварительным оценкам специалистов строительного главка области, до 100 миллионов рублей. Это себестоимость 80 квартир малой площади. В свое время девелопер, презрев проект, намного превысил высотность, причем заручился письменным согласием на то высокопоставленного чиновника. Прокуратура назвала их действия самовольными, а сам объект в итоге суд признал опасным и подлежащим сносу.

Компания обанкротилась, ее руководитель избежал ответственности, несмотря на возбужденное уголовное дело: по одному составу преступления истек срок давности, по второму - амнистировали. Судьба еще одного объекта от той же компании - давно пустующего дома впятеро большей площади - решается в судебных инстанциях. И у него недопустимое превышение этажности с критической нагрузкой на фундамент. Проблему с дольщиками власти решили: договорились с другим застройщиком о том, что он предоставит им жилье в окраинных микрорайонах в обмен на преференции. Косвенные и прямые потери бюджета весьма ощутимые.

Тем временем предельно обострился вопрос о возможности вселения людей в злосчастную многоэтажку по улице Беляева, накренившуюся в ходе строительства в 2014 году. Ее вроде как выправили, но результаты двух последовавших экспертиз противоречивы. Одна утверждает, что здание безопасное, другая - ненадежное. Недавно, после вердикта арбитражного суда и демонстративной разбивки палаток дольщиков у стен долгостроя, началась очередная экспертиза. Сам застройщик готов "стоять насмерть" в ожидании возмещения убытков в 350 миллионов рублей от допустившей ошибку проектной организации, та намерена оспаривать решение суда до последней инстанции, а власти людей успокаивают: "Все будет хорошо. В этом году справите новоселье". Дом, говорят дольщикам, обязательно достроят. Но за чей счет - бог весть. Вероятно, опять за бюджетный.