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21.03.2018 15:56
Проект: В регионах

В Югре запустили первую солнечную электростанцию

Текст: Елена Мационг
Сегодня в деревне Никулкино запустили первую солнечную электростанцию. Подобного проекта в округе еще не было. Выбрали Никулкино потому, что расположена она в самом солнечном районе Югры - Кондинском. Продолжительность солнечного сияния здесь около 1800 часов в год.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук, директор АО «Юграэнерго» Андрей Голубев, глава Кондинского района Анатолий Дубовик. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук, директор АО «Юграэнерго» Андрей Голубев, глава Кондинского района Анатолий Дубовик. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Если говорить технологически точно, тип станции в Никулкино сейчас комбинированный, он включает в себя традиционный дизель-генератор и солнечную электростанцию.

Ввод в эксплуатацию новой электростанции позволит улучшить экологическую обстановку в районе и существенно снизит расходы по выработке электроэнергии.

При реализации проекта был учтен опыт коллег и Республики Саха, там успешно ввели в эксплуатацию уже 18 солнечных электростанций.

Экономия от введения солнечной станции в Никулкино составит не менее восьми тонн дизельного топлива в год. Раньше электричество в деревне давали по графику, а с внедрением солнечной электростанции оно будет даваться круглосуточно.

Состав оборудования подобран с учетом климатических особенностей региона. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под оптимальным углом наклона. Самым продуктивным периодом работы солнечных электростанций является март-сентябрь.

Как отмечают энергетики, из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная энергия и солнечные батареи наносят минимальный вред окружающей среде. Электричество, произведенное при помощи солнечных батарей, не загрязняет воду, воздух, неопасно для человека и животных. В перспективе в Югре намереваются устанавливать оборудование для генерации возобновляемой энергии и в других районах.

Следующую солнечную электростанцию планируют запустить в селе Никсемволь Березовского района.

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам пресс-службы правительства Югры

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