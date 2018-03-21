За три месяца до начала чемпионата мира по футболу на центральных улицах Екатеринбурга началась замена газетных киосков. Их приводят к единому стилю, рекомендованному мэрией. Платить за это придется самим предпринимателям.

Буквально на днях первый объект "Роспечати" на перекрестке улиц Ленина и Гагарина принял главный художник горадминистрации Дмитрий Фогель. Во сколько обошлась реконструкция, Сергей Ченцов, директор предприятия, не говорит, но признается, что это, безусловно, затратно, ведь мэрия представляет только стиль оформления, а каждый проект собственнику приходится согласовывать и реализовывать самостоятельно.

- У нас крупная сеть: 150 точек в городе, 150 - в области, реконструировать необходимо только восемь - нефатально, хотя могу предположить, что для менее крупных компаний это может быть тяжело. Обновляются ведь не только киоски прессы, но и те, где торгуют фастфудом, фруктами, овощами, мороженым, - поясняет Ченцов.

По данным пресс-службы администрации, новые киоски появятся на гостевых маршрутах, прежде всего рядом со стадионом "Екатеринбург Арена". Вместе с тем бизнес не исключает, что в течение трех лет в городе вынудят обновить имидж всех нестационарных торговых объектов (НТО), а не только тех, что будут "мозолить глаза" болельщикам ЧМ-2018.

От прежних новые киоски отличаются лишь дизайном. Чтобы его выбрать, провели конкурс среди архитекторов. К единообразию предлагается привести не только торговые точки, но и остановочные комплексы, посты охраны.

Можно сказать, мэрия уральской столицы обошлась малой кровью. Еще полгода назад в бизнес-среде ходили упорные слухи, что под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места пустят тех, кто торгует более ходовым товаром, чем, например, пресса. Опасения предпринимателей не случайны: в крупных городах УрФО в последнее время киоскерам то и дело грозит увольнение.

Так, в Тюмени "мелкорозничный апокалипсис", который должен был настать после 1 января, отменила лишь областная прокуратура ("Демонтаж отменен", "Экономика Уральского округа" от 21 декабря 2017). В противном случае количество объектов сократилось бы с 535 до 107, причем под снос пошла бы значительная часть киосков с прессой.

Полгода назад в бизнес-среде ходили упорные слухи, что под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места пустят тех, кто торгует более ходовым товаром, чем пресса

В Челябинске подготовка к саммиту ШОС 2020 года едва не вылилась в "зачистку" гостевых маршрутов от точек продаж периодики и павильонов быстрого питания. Их место должны были занять торгово-остановочные комплексы, изготовленные в едином стиле. В "Роспечати", к примеру, из 200 объектов под ударом оказалось около 60 процентов ("Приравняли к шаурме", "Экономика Уральского округа" от 26 октября 2017). Предпринимателям предложили альтернативу: переместиться с оживленных улиц в глубину кварталов, парки и скверы, что их категорически не устраивает: трафик не тот. И без того ежегодные потери составляют не менее пяти процентов, а суммарно гостевые маршруты обеспечивают 55 процентов трафика. Стоимость торгово-остановочного комплекса - около 1,5 миллиона рублей, окупаться он будет более пяти лет. И договор заключается на такой же срок - по сути, только окупишь и начинай сначала.

После поднятого общественниками шума власти пообещали с каждым киоском, распространяющим прессу, работать точечно. В частности, глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил: "С одной стороны, выявлено несколько фактов, когда в газетных киосках чуть ли не картошкой торговали, - пришлось вмешаться. С другой - мы прекрасно понимаем, что газеты нужны людям, и всегда пытаемся найти компромисс. Я вообще ярый противник каких-либо резких движений в отношении социально значимого бизнеса" ("Кнутом и пряником", "Экономика Уральского округа" от 22 февраля 2018).

- На сегодня ситуация кардинально не изменилась, - комментирует генеральный директор "Роспечати" в Челябинской области Констатин Федоринин. - Киоски на гостевых маршрутах больше не трогают, но договоры расторгнуты, то есть объекты все равно находятся вне правового поля. Значит, в любой момент могут подцепить краном и увезти. Мы все-таки смогли опротестовать решение гордумы в УФАС по Челябинской области относительно киосков, расположенных на гостевых маршрутах, но не на остановках. Антимонопольная служба выдала предписание устранить нарушения до конца марта. Надеемся, что Челябинская гордума отменит спорное решение о размещении НТО на гостевых маршрутах, а администрация разработает упрощенный порядок размещения киосков, имеющих ранее заключенные договоры. Но пока его нет, и нас не приглашают на обсуждение.

По мнению Федоринина, решить проблему можно только одним способом: ввести специализацию для НТО и четко ее соблюдать. Тем более что существуют нормативы по количеству киосков с периодикой на душу населения. Правда, документ этот носит рекомендательный характер, поэтому, как правило, муниципалитеты не берут его за основу при разработке схемы размещения НТО.

компетентно

Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области:

- Если нет оснований для демонтажа, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности, нельзя просто так взять и убрать НТО, которые были установлены ранее, даже если хочется изменить схему размещения. Мы в этом вопросе единомышленники со свердловским бизнес-омбудсменом и отстаиваем интересы предпринимателей в суде. В Москве снесли много киосков, но они изначально были установлены с нарушением: в охранных зонах газопроводов, метро и т.д.