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21.03.2018 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сердце бьется

Текст: Марина Некрасова (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7523 (60)
Все государственные и муниципальные учреждения Свердловской области обеспечат компактными устройствами для реанимации сердца.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Компактные дефибрилляторы представили на международной выставке "Иннопром" в 2016 году. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Компактные дефибрилляторы представили на международной выставке "Иннопром" в 2016 году. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Серийное производство портативных дефибрилляторов началось на Среднем Урале в декабре 2017 года, уже в ближайшее время первые 90 штук отправятся в институт кардиологии, откуда приборы разойдутся по машинам скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны. Кроме того, устройства установят в МФЦ, администрациях городов, на вокзалах, в театрах, музеях, школах, международном аэропорту Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Портативные дефибрилляторы весят всего 2,6 килограмма и очень просты в применении, так что в случае внезапной остановки сердца у прохожего оказать неотложную помощь до приезда "скорой" сможет любой человек. Система самотестирования и переключатель режимов позволяют использовать комплект одноразовых электродов как для взрослых, так и для детей. Заряда аккумулятора хватит на пять лет. Еще одно преимущество прибора - цена, она в 2,2 раза меньше по сравнению с зарубежными аналогами.

- Статистика европейских стран показывает: выживаемость без дефибриллятора в местах массового скопления людей составляет 5 процентов, с дефибриллятором - 75, - говорит главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский.

По задумке областных властей, в перспективе компактные устройства для реанимации сердца должны появиться в подъездах всех жилых домов.

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