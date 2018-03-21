Все государственные и муниципальные учреждения Свердловской области обеспечат компактными устройствами для реанимации сердца.

Серийное производство портативных дефибрилляторов началось на Среднем Урале в декабре 2017 года, уже в ближайшее время первые 90 штук отправятся в институт кардиологии, откуда приборы разойдутся по машинам скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны. Кроме того, устройства установят в МФЦ, администрациях городов, на вокзалах, в театрах, музеях, школах, международном аэропорту Екатеринбурга.

Портативные дефибрилляторы весят всего 2,6 килограмма и очень просты в применении, так что в случае внезапной остановки сердца у прохожего оказать неотложную помощь до приезда "скорой" сможет любой человек. Система самотестирования и переключатель режимов позволяют использовать комплект одноразовых электродов как для взрослых, так и для детей. Заряда аккумулятора хватит на пять лет. Еще одно преимущество прибора - цена, она в 2,2 раза меньше по сравнению с зарубежными аналогами.

- Статистика европейских стран показывает: выживаемость без дефибриллятора в местах массового скопления людей составляет 5 процентов, с дефибриллятором - 75, - говорит главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский.

По задумке областных властей, в перспективе компактные устройства для реанимации сердца должны появиться в подъездах всех жилых домов.