Мы умышленно не называем его настоящее имя. Звонок Ивана Михайлова в редакцию "РГ" был настоящим криком души: он честно признался, что вынужден нарушать установленные правила, чтобы только сохранить бизнес. По словам предпринимателя, в такой ситуации оказались тысячи его коллег.

- Практически все МАЗы, КамАЗы, бензовозы, бетономешалки, автокраны уже два года "ездят по лезвию ножа" - с того времени, как начал действовать закон о предельной нагрузке на ось автомобиля, - говорит Иван. - Эта нагрузка не должна превышать восемь тонн. Возьмем КамАЗ, на котором я вожу бетон. У него три оси, то есть предельная масса не должна превышать 24 тонны. Сам КамАЗ весит 14,6 тонны. Получается, чтобы выполнить требование закона, я должен перевозить не более трех кубов бетона (6,6 тонны). Но исходя из технических характеристик машины я мог бы загружать в два раза больше. А вынужден гонять ее полупустой.

Пять лет назад я взял кредит - полтора миллиона рублей, чтобы купить старенький КамАЗ и заняться перевозками. Казалось, все просчитал: сколько на выплату процентов уйдет, сколько на бензин и запчасти, сколько в чистом виде на семью останется. У нас же со всех сторон только и твердят, что о поддержке малого бизнеса. Думал, все будет хорошо, не настолько сильно рискую, вытяну. Еще два года назад так и было, спокойно работал.

Сейчас продолжаю платить по 50 тысяч рублей в месяц за кредит, но если стану работать исключительно по правилам, то завтра мне придется прикрыть бизнес. Каждый день рискую нарваться на штраф за перегруз, а он ни много ни мало - 500 тысяч рублей. Остановили на первом повороте - и, считай, пропал. Полмиллиона - это мой заработок за три-четыре месяца.

"Знаю всего одно предприятие в Екатеринбурге, которое работает, как положено. Но для этого им нужно запустить в два раза больше машин или делать в два раза больше рейсов"

Вы спросите, как работают другие? Да точно так же. Все рискуют. Скажем, автокраны изначально не могут выехать на дорогу - их собственный вес выше нормативного. За кого-то платят крупные компании-заказчики по всему пути следования, от завода до объекта - проще говоря, дают взятки. Номер машины забивается в базу и патруль ДПС ее не останавливает. Кто-то договаривается с патрульными самостоятельно. В общем, приспосабливаются как могут практически все.

Знаю всего одно предприятие в Екатеринбурге, занимающееся грузоперевозками, которое может себе позволить работать по закону. Они покупают технику меньшей грузоподъемности и на самом деле перевозят вполовину меньше груза - как положено. Но для этого им нужно запустить в два раза больше машин или делать в два раза больше рейсов. То есть компания берет оборотом. Они могут себе это позволить, у них есть деньги, но они исключение из правила.

Теперь представьте ситуацию с точки зрения тех, кто строит дома, дороги. Сколько нужно ждать завершения строительства, если материалы станут доставляться в два раза медленнее? Кто пойдет на такие затраты? И из чьего кармана они в итоге будут оплачены?

Логика закона, действовавшего раньше, была понятна: скажем, машина по своим характеристикам может перевозить 15 тонн, а при взвешивании потянула 16,5 - плати штраф. Сейчас предприятия производят автомобили с прежними характеристиками, с той же грузоподъемностью, но перевозить имеют право в два-три раза меньше.

Казалось бы, намерения законодателей были благими: сохранить дороги, уменьшив на них нагрузку. Но на самом деле дороги разрушаются из-за того, что их некачественно строят, с нарушением норм и правил. Ко всему их портит легковой транспорт шипованными колесами. Кто-то может не согласиться со мной на этот счет, но в любом случае, прежде чем принимать закон о предельной нагрузке на ось, нужно было просчитать, а кто его вообще сможет выполнить, реально ли это. И как в итоге новшество скажется на том самом малом бизнесе, о котором на словах у нас все так пекутся?

комментарии

Александр Салаутин, руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО:

- Да, проблема действительно стоит остро. Что, отмечу, не дает никому права нарушать закон - ни водителям, сознательно выезжающим в рейс с перегрузом, ни сотрудникам полиции. Когда устанавливали нормы предельной нагрузки на ось автомобиля, конечно, брали их не с потолка, они базируются на определенных расчетах. Мы все знаем, в каком состоянии у нас дороги: если ограничения не вводить, то можно убить их окончательно. Но при этом оказалась загнана в угол и значительная часть перевозчиков. Главным образом тех, кто приобрел машины до принятия закона.

Проблему нужно каким-то образом решать, выводить ситуацию в правовое поле. Ведь не остановить строительство жилья, школ, детсадов - грузы к объектам подвозить надо, а новые мощные дороги для этого враз не построишь. На заседании транспортного комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей мы решили обратиться с предложением в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, в администрацию Екатеринбурга. Выход пока видится таким: организовать схему доступного подвоза строительных материалов к строящимся объектам. Согласовал застройщик строительство объекта - должен получить согласование и на транспортную схему подвоза грузов, оптимально просчитанную - примерно так, как было сделано при возведении олимпийских объектов в Сочи.

Елена Артюх, уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области:

- Принимая законы, последствия которых до конца не осмыслены, мы невольно заставляем людей законопослушных уводить свой бизнес в тень. В данном случае водитель совершенно легально приобрел КамАЗ, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, исправно платит налоги, то есть стремится честно делать свое дело. Но его бизнес, по сути, в одночасье оказался под угрозой.

Это хорошо, что он открыто пытается поднимать проблему, касающуюся водителей большегрузов всей страны. Как можно было принимать закон, касающийся автомобилей, которые сегодня массово выпускаются в России? В результате они наполовину потеряли свои технологические возможности, то есть под угрозу ставится не только бизнес перевозчиков, но и огромный сегмент отечественной промышленности. Принимать такое серьезное решение нужно было обязательно в связке с автопроизводителями.

Еще одна проблема. Сегодня по всей стране внедряется весогабаритный контроль. Данные о весе автомобиля автоматически фиксируются на всем пути его следования. Если обнаруживается перегруз, начисляется штраф. Водители в голос твердят, что обязательно нужны и экраны, показывающие результаты замеров. Сыпучий, жидкий груз может смещаться в пути по осям - и тут же возникает перегруз. Водитель должен об этом знать и вовремя принять меры: перераспределить груз, вызвать погрузчик и убрать лишнее. Словом, цель контроля - остановить движение перегруженной машины и порчу дорог. Она не в том, чтобы водитель набрал бесконечное количество штрафов.

Сегодня водители большегрузов всей страны поднимают эти вопросы, решать их нужно на уровне правительства РФ, для чего создана рабочая группа при уполномоченном при президенте России по правам предпринимателей Борисе Титове. Невозможно решить проблему сохранения дорог одними лишь тотальными запретами.