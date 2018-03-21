Режиссер "Движения вверх" начал готовиться к съемкам "Сердца Пармы"

Этим летом в Пермском крае, в районе города Губаха, начнут строить декорации для съемок картины "Сердце Пармы" - по одноименной книге пермского писателя Алексея Иванова.

Причем после завершения съемок эти декорации останутся и будут использоваться как туристический объект. О чем журналистам рассказали в администрации губернатора Прикамья.

"Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс", - цитирует ТАСС губернатора региона Максима Решетникова. Добавившего, что жители края могут появиться в массовых сценах фильма.

Как рассказал продюсер ленты Игорь Толстунов, в планах - реконструкция нескольких древних пермских городов, упомянутых в романе, - поскольку они не сохранились до наших дней.

"Мы совершили первую закупку леса, который сейчас заготавливается и будет вывозиться на место, чтобы мы весной-летом могли начать строить. Объем достаточно большой, а нам надо к успеть к следующей зиме", - уточнил Толстунов.

Присовокупив, что съемочная группа ленты - порядка 150 человек, "не считая актеров массовых сцен и отдельных специалистов".

По словам режиссера Антона Мегердичева, постановщика триумфальной спортивной драмы "Движение вверх", непосредственно съемки фильма, не считая подготовительного этапа, продлятся не менее 130 дней.

Актеров на главные роли еще не подобрали - проходит кастинг.

Алексей Иванов - 48-летний российский писатель, лауреат. Известен романами "Географ глобус пропил", "Блуда и МУДО", "Золото бунта", рядом научно-фантастических повестей конца восьмидесятых, как автор документальных книг.

"Сердце Пармы", одна из самых прославленных вещей писателя, рассказывает о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. В основе сюжета - реальные исторические события.