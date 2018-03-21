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21.03.2018 07:24
Рубрика: Власть

РФ и Япония запланировали встречу на шестисторонних переговорах по КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно подписали план межмидовских консультаций в 2018-2019 годах, передает ТАСС.

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В документе содержится пункт о встрече представителей двух стран на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР. Уточняется, что консультации будут посвящены ситуации с безопасностью и миром на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Конкретные сроки встречи не называются. Они, как ожидается, будут согласованы по дипломатическим каналам.

Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР с участием двух Корей, КНР, РФ, США и Японии были приостановлены в 2008 году. Тем не менее представители некоторых стран периодически проводят двусторонние консультации по данной теме.

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