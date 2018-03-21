Россияне потеряли 34 млрд пенсионных доходов из-за досрочной смены фондов

33,9 миллиарда рублей потеряли россияне в прошлом году из-за досрочной смены негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании, которые должны были приумножать их пенсионные накопления.

Об этом сказал журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Он уточнил, что в прошлом году почти пять миллионов россиян приняли решение сменить организацию, управляющую их пенсионными накоплениями: перевести деньги из ПФР в негосударственный пенсионный фонд или наоборот, из одного НПФ в другой, или сменить управляющую компанию. Но так как многие из них не выдержали пятилетнего срока (если человек меняет пенсионный фонд или управляющую компанию чаще раза в пять лет, он теряет инвестдоход), они и потеряли совокупно 33,9 миллиарда рублей.

Также он сообщил, что по итогам переходной кампании прошлого года государственный пенсионный фонд перечислит негосударственным 162,9 миллиарда рублей до 1 апреля.

Подготовлен законопроект, который предусматривает информирование граждан о потерях инвестдохода в случае досрочного перехода. Сейчас он готовится к первому чтению, уточнил Дроздов.