Новости

Омбудсмен пообещала выяснить, как к школьнице попал пистолет 14:25
Песков назвал абсурдным отказ посла Британии от встречи в МИД РФ 14:22
Жительницу Урала будут судить за досрочный выход на пенсию 14:17
Манчини оценил уровень чемпионата России 14:15
Помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой 14:12
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной 14:11
Представитель ЕС приедет в МИД на встречу по делу Скрипаля 14:10
Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций 14:06
Путин не делал своим соперникам на выборах кадровых предложений 14:04
Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата России 14:02
Олег Сафонов: К лету у России появится туристический бренд 14:00
Цена нефти превысила отметку в 68 долларов за баррель 13:59
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией 13:57
Дело о взрыве в Мурманске переквалифицировали на более тяжкую статью 13:55
Путин встретился с послом РФ в Казахстане 13:55
Россияне потеряли 34 млрд пенсионных доходов из-за досрочной смены фондов 13:50
Нового мэра Калининграда выберут 18 апреля 13:38
Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей 13:35
Владимир Путин встретится с послом РФ в Казахстане 13:35
Тонну тротила взорвут в Алтайском крае 13:32
В Удмуртии прохожий спас из пожара двух людей 13:30
В СК рассказали о задержании замглавы Дальневосточной таможни 13:25
Под Томском в ДТП с автобусом погибли два человека 13:20
В Сочи погиб сорвавшийся с фасада вокзала рабочий 13:20
За онлайн-торговлю редкими животными вводят уголовное наказание 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 13:50
Рубрика: Экономика

Россияне потеряли 34 млрд пенсионных доходов из-за досрочной смены фондов

Текст: Марина Гусенко

33,9 миллиарда рублей потеряли россияне в прошлом году из-за досрочной смены негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании, которые должны были приумножать их пенсионные накопления.

Об этом сказал журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Он уточнил, что в прошлом году почти пять миллионов россиян приняли решение сменить организацию, управляющую их пенсионными накоплениями: перевести деньги из ПФР в негосударственный пенсионный фонд или наоборот, из одного НПФ в другой, или сменить управляющую компанию. Но так как многие из них не выдержали пятилетнего срока (если человек меняет пенсионный фонд или управляющую компанию чаще раза в пять лет, он теряет инвестдоход), они и потеряли совокупно 33,9 миллиарда рублей.

Также он сообщил, что по итогам переходной кампании прошлого года государственный пенсионный фонд перечислит негосударственным 162,9 миллиарда рублей до 1 апреля.

Подготовлен законопроект, который предусматривает информирование граждан о потерях инвестдохода в случае досрочного перехода. Сейчас он готовится к первому чтению, уточнил Дроздов.

Главное сегодня

Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор