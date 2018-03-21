Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3) Панарин оформил второй хет-трик в карьере. Причем в феврале 2016 года наш форвард - тогда в составе "Чикаго" - также забросил три шайбы в игре с "Рейнджерс", где в воротах играет Хенрик Лундквист. В эфире телевидения НХЛ Панарин даже пошутил, что они заключили сделку.

- Как раз вчера продлили контракт. Только никому ни слова, а то соглашение нелегальное, - сказал Панарин. - Но вообще я во вратарях не разбираюсь. Наверное, это стечение обстоятельств. Скорее, есть удобные команды, чем вратари.

Отметим также, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче с "Далласом" (4:3 ОТ). Она стала для него 44-й в нынешнем сезоне и 602-й в карьере. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский установил новый рекорд клуба по количеству побед в сезоне (41).