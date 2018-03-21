Ростуризм: Гостям ЧМ-2018 подготовили дегустационные туры

Для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу подготовлена специальная программа, включающая туристские маршруты, развлекательные программы и дегустационные туры, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"В ресторанах и кафе городов-организаторов чемпионата для болельщиков будут представлены специальные "футбольные меню", а также традиционные блюда национальной кухни, которые позволят лучше ощутить этнокультурное своеобразие регионов проведения матчей", - отметил руководитель Ростуризма.

Он также сообщил, что каждым городом-организатором чемпионата мира по футболу совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туркомпаниями для болельщиков разработаны экскурсионные туры, развлекательные программы.

Как рассказал руководитель Ростуризма, в городах чемпионата подготовлена вся необходимая инфраструктура для встречи и размещения гостей. В частности, специально к футбольному первенству уже построены или достраиваются 24 новые гостиницы. "Болельщиков и футболистов ждут новые комфортные стадионы, благоприятная туристская среда и обновленная туристская навигация, прошедший дополнительную подготовку персонал объектов индустрии гостеприимства", - сказал Олег Сафонов.

Полный текст интервью руководителя Ростуризма Олега Сафонова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 22 марта