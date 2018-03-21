Сергей Карякин, игравший белыми фигурами, одержал победу над еще одним российским гроссмейстером, 14-м чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником в партии девятого раунда турнира претендентов в Берлине.

Соревнования, которые проходят в два круга, возобновятся после дня отдыха. Пока же в турнирной таблице лидирует представитель США Фабиано Каруана с 6 очками в активе.

В тройке сильнейших держатся Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (5,5) и россиянин Александр Грищук (5). Карякин, набравший 4,5 очка, делит четвертое-пятое места с китайцем Дин Лижэнем, Крамник - шестую - восьмую позиции с Левоном Ароняном из Армении и американцем Уэсли Со (по 3,5).

Турнир претендентов завершится 27 марта. Его победитель осенью 2018 года попробует отобрать шахматную корону у действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. В 2016 году к этому был очень близок Карякин.