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21.03.2018 19:43
Рубрика: Власть

Мяч, снег и националисты

Сергей Лавров в свой день рождения договорился о развитии отношений с Японией
Текст: Константин Волков (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно встретились в Доме приемов МИД Японии в Токио. Встреча произошла в день рождения Лаврова, с чем Коно и поздравил главу российского внешнеполитического ведомства. Также они обменялись подарками. Как рассказала "РГ" официальный представитель МИД Мария Захарова, "в конце рабочего ланча глав внешнеполитических ведомств двух стран подали праздничный торт в виде футбольного мяча и майку национальной сборной Японии по футболу, поскольку японцы знают, что Лавров играет в футбол. Российский министр в ответ подарил Таро Коно настоящий футбольный мяч и символику ЧМ-2018".
Сергея Лаврова угостили на день рождения в Японии праздничным тортом в виде футбольного мяча. Фото: Александр Щербак/ТАСС Сергея Лаврова угостили на день рождения в Японии праздничным тортом в виде футбольного мяча. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сергея Лаврова угостили на день рождения в Японии праздничным тортом в виде футбольного мяча. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вообще, 21 марта оказалось богато на события. Во-первых, в Токио пошел мокрый снег, что в принципе тут редкость для конца марта. "Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - пошутил во время рабочего ланча Таро Коно.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", - отреагировал Лавров. А под снегом вокруг Дома приемов МИД Японии ходили кругами националисты, требуя отдать Южные Курилы. Вообще, визит Лаврова стал для националистов праздником. Они начали свои акции еще днем 20 марта, едва только российский министр прибыл в отель. Правда, не факт, что Лавров узнал об этом: минивэн с демонстрантами находился не с той стороны отеля, где заходил министр, а с противоположной.

Российский министр подарил японскому коллеге футбольный мяч и символику ЧМ-2018

Что касается самих переговоров, то стороны еще раз показали, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию и давление на Японию со стороны Запада, Москва и Токио намерены развивать сотрудничество как в двусторонних отношениях, так и для решения геополитических проблем.

В первую очередь стороны обсудили предстоящую в мае встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии 25-26 мая. Абэ намерен посетить Россию, чтобы принять участие в Петербургском экономическом форуме и открыть перекрестный Год России - Японии, торжественная церемония по этому поводу пройдет в Большом театре в Москве.

РФ и Япония запланировали встречу на шестисторонних переговорах по КНДР

"В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита премьера Японии в Российскую Федерацию. Это будет не только двусторонний визит. Господин Абэ примет участие в качестве почетного гостя в работе ПМЭФ, а также в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии вместе с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Лавров. В настоящее время стороны готовят документы по двусторонним отношениям для подписания на саммите. По его словам, стороны договорились сделать все, "чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях".

Также министры сделали акцент на самой, наверное, перспективной на сегодняшний день теме - совместной деятельности по хозяйственному освоению Южных Курил. "У нас неплохие результаты на экономическом направлении, - подчеркнул российский министр, - но потенциал намного больше, и мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы его реализовать". Речь шла о разрабатываемых сейчас двусторонними комиссиями детальных проектах по освоению Южных Курил.

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