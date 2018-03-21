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21.03.2018 20:47
Рубрика: Общество

Кому весна угрожает

Сибиряков предупредили о резком потеплении
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Сибирский региональный центр распространил предупреждение для владельцев собственных домов. Возможно резкое и сильное таяние снега из-за неожиданно пришедшей весны.

По прогнозам синоптиков, в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока ожидается очень теплая погода. При этом положительные температуры не успеют привести к вскрытию рек, но вызовут обильное таяние снегов. В результате в районе малых рек может затопить населенные пункты. Такой тревожный прогноз Сибирский региональный центр распространил сразу для нескольких регионов страны.

Помимо этого, жителям Сибири, Урала, Дальнего Востока и юга России могут испортить настроение происшествия, связанные с сильными ветрами. Дело в том, что обещанное потепление тесно связано с разницей давления, а наступление теплых фронтов и их смешение с зонами холода может вызвать не просто ураганы, а даже цунами.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Весна уже пришла в десять регионов России

"По данным Гидрометцентра России и Центра "Антистихия", на территории Ханты-Мансийского автономного округа, республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей ожидаются усиление ветра до 25-27 метров в секунду, снег, метель", - говорится в распространенном прогнозе МЧС.

Если тепло продержится длительное время, а такого развития событий исключать нельзя, то сибирякам могут угрожать и природные пожары. Вчера в Национальном антикризисном центре глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание Коллегии, на котором обсуждался вопрос лучшего взаимодействия спасателей с общественными объединениями пожарной охраны.

Речь шла о развитии и формировании Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы.

На начало 2018 года уже создано 139 подразделений Корпуса сил, в которых осуществляют дежурство 128 человек Федеральной противопожарной службы и 983 добровольных пожарных. В боевом расчете находится 130 единиц техники.

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