СМИ: Певец Витас устроил стрельбу возле своего дома в Барвихе

Известный певец Витас был доставлен в полицию после того, как устроил стрельбу вхолостую из пистолета у своего загородного дома в Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", - цитирует агентство неназванного представителя правоохранительных органов Подмосковья.

Он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что артист был пьян.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что проводят проверку "по факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения", не указав фамилию. Между тем Виталий Грачев родился именно в 1979-м.