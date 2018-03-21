СМИ: Трампа разозлила утечка информации о советах не поздравлять Путина

Президент США Дональд Трамп был взбешен из-за того, что в СМИ просочилась информация о том, что советники американского лидера рекомендовали ему не поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту.

По его данным, Трамп расспросил всех, кто мог иметь доступ к этим бумагам (а это очень небольшая группа лиц), как подобная информация попала в СМИ. Этот инцидент подтвердил подозрения хозяина Белого дома, что в его администрации есть люди, работающие против него. Глава аппарата Джон Келли также был в ярости из-за того, что конфиденциальная информация стала достоянием общественности. Его помощники пытаются выяснить, кто же допустил распространение этих сведений.

"Если эта история верна, это означает, что кто-то слил документы президента. Утечка такой информации является преступлением", - отметили в Белом доме.

Напомним, ранее Washington Post сообщила, что Трамп поздравил Путина, несмотря на предупреждения от нескольких советников по вопросам национальной безопасности. В администрации президента отказались комментировать эти сведения.

До сих пор не ясно, проигнорировал Трамп рекомендации или просто их не читал. В его окружении отмечают, что президент часто следует собственному пути во время телефонных разговоров с мировыми лидерами. Во вторник вечером Трамп по телефону поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран обсудили различные вопросы: от Сирии и Украины до энергетики, а также возможную личную встречу. Разговор был ориентирован на преодоление проблем в российско-американских отношениях.