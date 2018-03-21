Сотрудники "Почты России" поймали преступную группу, воровавшую посылки

"Почта России" пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного центра. Видео преступления опубликовано в Сети.

Группу из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей сторонней грузовой компании, промышлявших кражей дорогих телефонов из посылок, буквально поймали за руку сотрудники подразделений службы безопасности почты и полиции. На счету воров кража нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе и тех, которых не дождались жители столичного района "Чертаново".

За преступниками велось круглосуточное наблюдение. "При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены", - отмечается в сообщении "Почты России". Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

"Наша первоочередная задача - пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и добиваться заслуженного наказания для виновных лиц. Службой безопасности Почты России реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений: это и установка дополнительных камер видеонаблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности на ключевых сортировочных объектах, и другие мероприятия. Уверен, что они обязательно дадут эффект", - отметил отметил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.