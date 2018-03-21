Закон Санкт-Петербурга от 19 марта 2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 28 февраля 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) разграничивает полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга

1. Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга под профилактикой правонарушений в Санкт-Петербурге (далее - профилактика правонарушений) понимается совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Санкт-Петербурга, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения на территории Санкт-Петербурга.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 3. Правовое регулирование профилактики правонарушений

1. Правовое регулирование профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, настоящим Законом Санкт-Петербурга и другими нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

2. Особенности профилактики правонарушений в отдельных сферах общественных отношений определяются соответствующими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга.

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений относятся:

1) принятие законов Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений и контроль за их исполнением;

2) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, отнесенных к его компетенции федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга.

Статья 5. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений;

2) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленных сферах деятельности на территории Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе в сферах:

молодежной политики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

образования, науки, культуры, туризма, физической культуры и спорта;

здравоохранения, социальной защиты, содействия занятости населения;

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

благоустройства, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, ветеринарии;

пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

организации и обеспечения безопасности дорожного движения;

миграционной политики и межнациональных отношений, предупреждения терроризма и экстремизма;

привлечения граждан и общественных объединений к охране общественного порядка;

3) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

4) создание в Санкт-Петербурге координационных органов в сфере профилактики правонарушений;

5) осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 статьи 17 Федерального закона;

6) разработка и утверждение государственных программ Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений;

7) определение порядка оказания лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, помощи в их социальной реабилитации организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга;

8) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга.

Статья 6. Контроль за деятельностью исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций и граждан в сфере профилактики правонарушений

1. Контроль за деятельностью исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений осуществляется Правительством Санкт-Петербурга в установленном порядке.

2. Контроль за деятельностью организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, а также граждан в сфере профилактики правонарушений осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством и органами государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с их компетенцией.

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона Санкт-Петербурга

Неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики правонарушений должностных обязанностей по осуществлению полномочий и функций в сфере профилактики правонарушений в соответствии с требованиями настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних влечет административную ответственность в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Статья 8. Заключительные положения

1. Внести в подпункт 28 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" изменение, изложив его в следующей редакции:

"28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;".

2. Внести в статью 6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" изменение, заменив слова "Закона Санкт-Петербурга от 16 мая 2007 года N 230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" влечет" словами "законодательства Санкт-Петербурга, регулирующего сферу профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге, в том числе в отдельных сферах общественных отношений, влечет".

3. Признать утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 16 мая 2007 года N 230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге".

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

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