Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 13 марта 2018 года)

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 10 195 923 рубля. Из них 10 136 000 рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от девяти граждан.

Израсходовано 9 624 700,60 рубля. В том числе произведено девять платежей в сумме 4 161 000 рублей - на расходы по сбору подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 222 607 827,17 рубля. Из них 22,2 млн рублей пожертвовали шесть юридических лиц - СХПК "Усольский свинокомплекс" (13,0 млн руб.), СПК "Звениговский" (5,0 млн руб.), ЗАО "Совхоз им. Ленина" (3,0 млн руб.), СПК "Жерелево" (0,5 млн руб.), ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн руб.) и АО "Экспро" (0,3 млн руб.), а 3 994 083 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 60 граждан.

Израсходовано 214 912 240,11 рубля, в том числе произведено 395 платежей на общую сумму 179 638 736,85 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания и сетевые издания, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 33 705 рублей возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 24 000 рублей возвращено гражданам, указавшим недостоверные сведения. 129 124,23 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 399 439 549,42 рубля. Из них 185,0 млн рублей пожертвовали 17 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (19,726 млн руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.), ООО "ТД Мегаполис" (26 864 565 руб.), ООО "Оверсиз" (28,0 млн руб.), ООО "Уралфинансстрой" (28,0 млн руб.), ООО "Мегаполис" (27 985,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6,0 млн руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн руб.), ООО ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ (2,0 млн руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн руб.), ООО "АЛЬТА" (3,2 млн руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн руб.), ООО "РИВЕР" (1,9 млн руб.) ООО "Торговый дом "МИС" (509,0 тыс. руб.), ООО "Бизнес недвижимость Урала" (1 097 035 руб.), а 13 198 000 рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 24 граждан.

Израсходовано 398 858 898,51 рубля, в том числе произведен 141 платеж на общую сумму 395 719 458,60 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

139 960,62 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 3,0 тыс. рублей возвращены юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 303 896,81 рубля.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 407 551 582,05 рубля. Из них 400,0 млн рублей составили пожертвования 23 юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн. руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн. руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 371 048 644,88 рубля, в том числе произведено 86 платежей на общую сумму 331 056 737,35 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий и организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 498 071,89 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 100 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 39 839,77 рубля. В доход бюджета перечислено 8 570,39 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 156 292 672,26 рубля, в том числе 29 495 500 рублей пожертвовали два юридических лица - ООО "БИЗНЕС ПРОПЕРТИ" (28,0 млн руб.) и ООО "Прима" (1 495 500 руб.), а девять пожертвований от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. руб.) составили 18 792 500 рублей.

Израсходовано 156 148 936,79 рубля, в том числе произведено 173 платежа в сумме 128 751 596,83 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, агитацию через организации телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

395,99 рубля возвращены гражданам, указавшим недостоверные сведения. 455,02 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 16 193 рубля. 19 540,12 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 1 775 778,08 рубля, в том числе 180 120 рублей - это пожертвования (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. руб.) от двух граждан.

Израсходовано 1 546 138,23 рубля, в том числе произведено четыре платежа в сумме 809 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и проведение публичных предвыборных мероприятий.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 217 538 251 рубль. Из них 83 120 500 рублей пожертвовали 25 юридических лиц - ПАО Абрау-Дюрсо (15,0 млн руб.), Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн руб.), ООО АРИАНТ-ЦПИ (10,0 млн руб.), АО "КОНАР" (5,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.), ООО "Триллиум" (2,6 млн руб.), ОАО АПФ Фанагория (0,5 млн руб.), ООО "СТАРТЭКС-М" (2,602 млн руб.), ООО "ЭКОЛОГИЯ-С" (1,608 млн руб.), ООО "МТВК "Синдика-О" (1,3 млн руб.), ООО "ЮГИНВЕСТ" (1,226 млн руб.), ООО "Базис" (1,088 млн руб.), ООО "Бриз" (0,833 млн руб.), ООО "МАРКЕТЮГ" (0,61 млн руб.), ООО "ОБД-Риэлт" (0,25 млн руб.), ООО "Регион-Строй" (0,25 млн руб.), ООО "СтройБизнесЮг" (0,25 млн руб.), ООО "РАДУГА" (0,215 млн руб.) и ЗАО "КМКК" (438,5 тыс. руб.), ООО "Славянск Эко" (350,0 тыс. руб.), "МИАНДР" (1,0 млн руб.), ООО "Росэнергостроймонтаж" (0,5 млн руб.) и ООО "Торговый дом "РУСПАУЭР" (0,5 млн руб.). 32 пожертвования от граждан (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) составили 47 067 000 рублей.

Израсходовано 195 273 345,78 рубля, в том числе произведено 128 платежей на общую сумму 187 167 103,37 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через организации телерадиовещания, на проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и консультационного характера, других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическим лицам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 11,467 млн рублей. Гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 124 100 рублей. Перечисление средств в доход бюджета составило 62 141 рубль.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 194 799 622,02 рубля. Из них 79,6 млн рублей пожертвовали шесть юридических лиц - Региональная общественная организация "Содействие отечественной культуре "МЕЦЕНАТ-2000" (9,4 млн руб.), РОО "Клуб изучения развития экономических школ "ЭКОНОМИКА" (9,6 млн руб.), РОО "Содействия мирному сосуществованию народов" (10,0 млн руб.), РОО "Содействия профессиональному росту молодых специалистов" (10,0 млн руб.), Региональная общественная организация содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "АКВАФЛОРА" (20,9 млн руб.) и Региональная общественная организация содействия в развитии геодезии "НАША ЗЕМЛЯ" (19,7 млн руб.). Пожертвования от двух граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. руб.) составили 155 650 рублей.

Израсходовано 176 182 884,54 рубля, в том числе произведено 315 платежей на общую сумму 126 805 363,93 рубля - на оплату расходов по сбору подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через редакции периодических печатных изданий и организации телерадиовещания, оплату услуг информационного и консультационного характера, других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк.