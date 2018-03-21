Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил даты проведения полуфинальных серий в плей-офф мужской Суперлиги.

Казанский "Зенит" сыграет с главной сенсацией нынешнего плей-офф кемеровским "Кузбассом", который в предыдущем раунде выбил одного из фаворитов турнира - белгородский "Локомотив-Белогорье".

В другой паре московское "Динамо" поборется с еще одним "Зенитом", петербургским.

Полуфинальные противостояния стартуют 31марта. Ответные матчи пройдут в Кемерово и Санкт-Петербурге 6 апреля. Если по итогам двух матчей победитель в парах не будет выявлен, то команды проведут третьи матчи. Даты их проведения в случае необходимости будут объявлены позднее.

Напомним, действующим чемпионом страны является казанский "Зенит", обыгравший в прошлогоднем финале столичное "Динамо".