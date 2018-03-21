Тест "СОЮЗа" ко Дню единения народов Беларуси и России

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году в Георгиевском зале Кремля президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко поставили свои подписи под важным историческим документом - Договором об образовании Сообщества Беларуси и России, положившим начало уникальному интеграционному проекту - Союзное государство, который за прошедшее время доказал свою востребованность и жизнеспособность.

Сегодня в рамках Союзного государства сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Созданы все условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.

Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов, проходят во многих российских и белорусских городах. Этот праздник символизирует близость наших братских народов и наших совместных достижений.

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