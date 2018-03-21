Топилин назвал срок появления электронных трудовых книжек

Через два года в России могут появиться электронные трудовые книжки, отметил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе заседания правления Пенсионного фонда России (ПФР).

По его словам, их могут начать внедрять с 2020 года.

Уже сейчас в базе пенсионного фонда содержится 80 процентов информации о трудовой жизни россиян. Для того, чтобы можно было отказаться от бумажных трудовых книжек, а хранить информацию из них в ПФР, нужно ввести дополнительную отчетность для работодателей, разработать новое программное обеспечение, подкорректировать законодательство, подготовить инфраструктуру. Этим Минтруд планирует заниматься предстоящие два года.

По словам Максима Топилина, сейчас разрабатывается законопроект о внедрении электронных трудовых книжек, инициатива обсуждается с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями. Профсоюзы выступают против. И, как отмечает министр, сейчас эту тему надо тщательно обсудить, проговорить все риски и пути их преодоления. В течение этого года законопроект должен быть полностью подготовлен.