Топилин рассказал, как будут бороться с бедностью

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал регионы до 1 июля составить портреты семей, учтенных в системе ЕГИССО (Единой государственной информационной системе социального обеспечения). Это нужно для того, чтобы помочь этим семьям выйти из бедности. Об этом он сказал на расширенном заседании Пенсионного фонда России (ПФР).

Максим Топилин отметил, что президент в своем послании поставил задачу снизить вдвое число бедных в России. А это значит, что регионам предстоит дойти до каждой семьи, живущей за чертой бедности, и разобраться, почему так происходит. Кроме того, нужно разработать план помощи.

Министр труда напомнил, что службы занятости, социальные службы начинают индивидуально работать с инвалидами. Примерно также - индивидуально и в "ручном режиме" - планируется действовать и с проблемой бедности в РФ.