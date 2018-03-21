Одна из задач, которую недавно поставил Минздрав России, - побудить работодателей заботиться о сохранении здоровья сотрудников. Руководители должны предоставлять подчиненным свободные дни для прохождения диспансеризации, поощряется приобретение дополнительных медицинских страховок, оплата спортивных клубов. А еще - организация удобных рабочих мест, "правильная" офисная мебель.

Физиологи и специалисты по эргономике предупреждают: длительное сидение представляет угрозу жизни. Гибель от оторвавшегося тромба прямо на рабочем месте - вовсе не редкость. "Анатомически и генетически наше тело абсолютно не приспособлено для сидения, да и стул стал массовым всего двести лет назад. Еще в прошлом веке клерки работали за конторками, а гимназисты учились стоя, - объясняет кандидат меднаук, специалист по ресурсам здоровья Андрей Беловешкин. - Сидение более 10 часов в день наносит больший урон здоровью, чем курение". Замедляется обмен веществ, повышает риск болезней сосудов и сердца, диабета, остеохондроза. Застой крови в органах малого таза из-за сдавливания сосудов при сидячей позе приводит к тромбозу, лимфостазу, геморрою, простатиту. Не говоря уже об общем самочувствии и работоспособности.

Что же делать? Доктор Беловешкин подсказывает три принципа поведения на работе: сидеть правильно, работать в динамической позе, соблюдать двигательный режим.

1 Правильно - значит ровно

Когда мы сидим, сутулясь - это худший вариант, ведь позвоночник согнут в поясничном и грудном отделах. Сидеть надо строго "на попе": на седалищных буграх. Иначе вес тела распределяется на заднюю поверхность бедра, где сдавливает кровеносные и лимфатические сосуды. Также избегайте слишком мягких стульев, в которые можно "провалиться".

Кроме офисного кресла есть множество разных ортопедических стульев (стул-седло, стул с подвижной поверхностью, коленный стул). Некоторые из них перераспределяют нагрузку со спины на колени или ноги. Но помните, что ни один из этих стульев не решает проблему сидения целиком - ведь вы все равно продолжаете сидеть!

2 Работа в динамической позе

Это лучший вариант, который легко соблюдать, работая дома, но можно хотя бы частично перенести и в офис. Динамическая рабочая поза - это сочетание множества поз: лежа, сидя, стоя, на корточках. Какая-то одна поза не опасна - опасна статика. К примеру, переступая с ноги на ногу, вы задействуете мышцы ног, что способствует нормальному оттоку венозной крови и снижает риск отеков и тромбов.

К слову, сто лет назад большинство конторских работников работало стоя. В этой позе уменьшается нагрузка на спину, повышается умственная активность и уменьшается уровень стресса. "Стоя вы сжигаете больше калорий: в среднем, простояв восемь часов, вы потеряете на 500 килокалорий больше", - отмечает доктор. Стоять лучше на специальном коврике (можно массажном). Но и столешница должна быть высокой (как в старинных конторках) - примерно на уровне согнутого локтя.

Поза лежа как рабочая обычно не рассматривается. Но физиологи утверждают: именно когда мы лежим, нагрузка на позвоночник минимальна (в 8 раз меньше, чем сидя), достигается полное расслабление мышц. Исследования показали: работая лежа, творческие работники проявляли больше креатива и фантазии. Сейчас появилось множество приспособлений - столики, кронштейны, подвесные устройства, которые помогают удобно устроиться лежа с компьютером. Правда, эксперты рекомендуют использовать такую позу не более 30-40 минут.

3 Соблюдайте двигательный режим

Специалисты советуют:в течение рабочего дня нужно структурировать двигательную активность. Значение имеет даже простое изменение позы. Даже если просто встать, а затем снова сесть, можно уже перезагрузить мышечный аппарат. Общее правило: каждые 30 минут менять позу, а каждые два часа - включить короткий (минимум 5-10 минут) эпизод активности (ходьба, приседания, наклоны). Научные исследования свидетельствуют, что даже небольшие стоячие перерывы идут на пользу "сидячим" работникам.