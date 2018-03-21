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21 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)

Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2018 г. N 114 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году"

Дата подписания 19 марта 2018 г.
Опубликован 21 марта 2018 г.

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

2. Для служебного пользования.

3. Для служебного пользования.

4. Военные сборы проводить в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются Министерством обороны Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин