Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Соответствующее решение принято в среду на заседании кабинета министров страны.

Как передает ТАСС, решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ было принято без обсуждения. О его принятии сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабмин поручил министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Программа экономического сотрудничества с Россией была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Документ предусматривает взаимодействие двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других.

Ранее Гройсман мотивировал необходимость прекращения действия данной программы переориентацией украинской экономики, увеличением экспорта в Евросоюз и другие страны мира.

На прошлой неделе стало известно, что МИД Украины намерен предоставить президенту Петру Порошенко предложения по выходу из Союза независимых государств (СНГ) и по денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.