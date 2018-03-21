Ушел из жизни американский миллиардер Питер Петерсон

Американский миллиардер Питер Петерсон умер в возрасте 91 года. Об этом информирует ТАСС.

Состояние Петерсона оценивается в два миллиарда долларов. В 1960-х бизнесмен был главой компании Bell and Howell, крупного производителя кинокамер. Затем работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал пост министра торговли США.

Позже Петерсон возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group. В течение 20 лет миллиардер возглавлял Совет по международным отношениям.