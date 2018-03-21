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21.03.2018 10:35
Рубрика: В мире

В Австралии шесть человек погибли из-за отравления дынями

Текст: Юрий Когалов

Вспышка листериоза в Австралии привела к смерти шести человек. Как сообщает The Australian, бактерия листерия была обнаружена в дынях с местных ферм.

Фото: depositphotos.com
В замороженных котлетах обнаружили сальмонеллы и листерии

Опасные продукты изъяты из продажи, однако уже инфицировано как минимум два десятка человек, шестеро из них скончались. По словам главы службы по инфекционным заболеваниям штата Новый Южный Уэльс Вики Шеппард, случаев заражения может быть гораздо больше, поскольку симптомы могут не проявляться с течение довольно длительного срока - до 70 дней.

"Люди заболевают листериозом каждый год, но вспышки заболевания никогда не было", - сообщила Шеппард, добавив, что обычно умирает треть заразившихся людей.

Бактериальная инфекция особенно опасна для беременных женщин, их нерожденных детей и пожилых людей. Она также может привести к смерти людей со слабой иммунной системой.

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