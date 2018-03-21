В Беларуси с благодарностью вспоминают уроки Олега Табакова

Олег Табаков никогда не скрывал, что ценит успехи своих учеников выше собственных. Не раз говорил об этом в интервью, с удовлетворением констатируя: "Значит, жизнь на мне не кончается".

И даже когда всего на два дня приехал в Минск со спектаклями МХТ имени Чехова, не отказался от встречи со студентами Белорусской государственной академии искусств. И тут же предложил разделить свой гонорар за мастер-класс между будущими актерами. А прощаясь, посоветовал юным белорусским коллегам не забывать, что "выживет театр, который способен зарабатывать деньги, но при этом не опускать штаны ниже положенной линии".

С того памятного визита МХТ в Минск в 2007 году, возможность устроить который появилась благодаря программе культурного обмена при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, гастроли знаменитых российских театров в Беларуси перестали быть редкостью. Вместе с Олегом Табаковым Московский художественный театр имени Чехова приезжал в Минск и надолго, и с отдельными спектаклями. А белорусских артистов встречали в МХТ не только как коллег, но и как друзей. Присутствовала в репертуаре театра также современная белорусская драматургия.

- Еще в 1980-е мы часто пересекались с Олегом Павловичем на различных конференциях и театральных фестивалях, - вспоминает декан театрального факультета Белгосакадемии искусств Владимир Мищанчук. - Тогда я возглавлял Гродненский областной драмтеатр, "Табакерка" только получила официальный статус, и мне хорошо известно, чего стоило в те перестроечные годы не просто сформировать репертуар, а удержать театр как хозяйственную структуру. Это нас и сблизило. Хотя ощущение, что мы давным-давно знакомы, возникло с первой же встречи. И позже каждый раз казалось, что мы продолжаем разговор, прерванный буквально вчера, - Олег Табаков был удивительно открытым, искренним, простым человеком. При всем масштабе своей личности.

Белорусские коллеги запомнили его ярким, жизнерадостным и бесконечно добрым. Только теперь перестало быть тайной, что в течение долгих лет великий артист скрывал от всех свое онкологическое заболевание. Но он был не только артистом - за эти годы у "Табакерки" появилось новое здание, Московская театральная школа Олега Табакова для талантов из глубинки готовится к своему пятому выпуску...