В МИД РФ нападение на Скрипаля назвали противоправной авантюрой

Россия не причастна к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на встрече с иностранными послами.

По его словам, происшествие в Солсбери - "это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра". "Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно. Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", - отметил Ермаков.

По мнению дипломата, к отравлению Скрипаля может быть причастен сам Лондон. "Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано", - отметил Ермаков.

Требования британской стороны объяснений от России в то время, как сам Лондон не предоставляет никакой информации, директор департамента назвал "абсурдными".

"Ни одна из тех версий, которые мы уже услышали, не выдерживает никакой критики, - проинформировал послов Ермаков. - От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос, а эти британские глашатаи представляют, что такое боевое отравляющее вещество?"

"Любой уважающий себя эксперт скажет, что применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения. Ведь, по поступающим из Лондона репликам, сюжетам, мы видим, что в Солсбери совсем другая картина", - отметил дипломат.

"Мы ожидаем от Лондона и от ОЗХО официального детального доклада в отношении всего происходящего по делу Скрипаля. Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО основополагающей для любого дела последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств", - заявил Ермаков, напомнив, что Россия предложила британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери. "Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам расследуемого Скотланд-Ярдом дела. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно. Вновь последовал отказ как и прежде без объяснения причин", - отметил представитель МИД РФ.

В то же время он выразил уверенность, что виновные понесут наказание. "Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг дела Скрипалей. Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание", - заявил дипломат, подчеркнул, что "Россия никого ни в чем не обвиняет" и не надо передергивать, когда в Москве говорят о научно-исследовательских работах, проводимых в других странах.

Во встрече, созванной МИД РФ, приняли участие послы Сирии, Ирака, Палестины, Северной Кореи, Польши, Бахрейна, Индонезии, южноафриканских стран, а также главы других иностранных дипмиссий. Вместе с тем многие страны представлены на более низком уровне. Так, посол Великобритании в РФ Лори Бристоу отказался участвовать в этой встрече, аналогичное решение приняли главы дипмиссий США, Франции, Китая, Японии.