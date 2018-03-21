В Минобрнауки рассмотрели новые стандарты для школ

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки большинством голосов одобрил проект стандарта для начальной школы и отправил на доработку стандарт для средней школы.

К 28 марта все предложения по доработке должны быть представлены в Минобрнауки. Впервые в стандартах для школы четко прописаны предметные результаты по годам обучения. Например, ученик в 5-м классе должен знать, как пишется "не" с прилагательными; изучить басни Крылова "Ворона и Лисица", "Волк и Ягненок", "Листы и корни" и другие; прочитать "Муму", иметь представление о Древнем Востоке, Древней Греции, Древнем Риме… В 6-м классе положено знать правописание местоимений с "не" и "ни" употребление числительных в научной речи, прочитать "Тараса Бульбу", "Дубровского"… И так по всем школьным дисциплинам, включая технологию, музыку, физкультуру.

Стандарты по математике разделены на два уровня - базовый и углубленный - и прописаны все требования по классам в зависимости от этого.

"Стандарты носят более детальный, предметный характер, - подчеркнул руководитель департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров. - Все изменения касаются только обязательной части". Он напомнил: проект стандартов появился в июле 2017 года, к его обсуждению проявили интерес более 30 тысяч человек, 7 тысяч сформулировали свои предложения. В обсуждении приняли участие школьники - победители регионального этапа Всероссийской олимпиады и лауреаты конкурса "Учитель года". Единый подход к содержанию даст гарантии доступности образования всем детям независимо от школы и региона: если ты переехал из Москвы в Камышин или из Ростова Великого в Санкт-Петербург, то сможешь быть уверен в том, что программа и содержание учебников будут такими же. Вдобавок можно будет объективно оценивать все школы и учеников, содержание ЕГЭ будет опираться на четкую программу, единую для всех. Если экзамен единый, то и базовая часть знаний должна быть такой же.

Что не устроило некоторых членов Совета? Почему стандарт для средних классов все же ушел на доработку? "Напрягает детальная предметность. Я ничего не имею против Державина, Симонова и Окуджавы, но зная наш административный раж есть опасения потерять вариативность. Классы разные, дети разные, есть инклюзия, как быть с ней?" - высказал свое мнение директор центра образования 109 Евгений Ямбург. (Заметим, двумя днями раньше появилось открытое письмо ассоциации словесников, где они не соглашались с тем, что материал по литературе закреплен строго за определенными классами, а 235 произведений, которые надо прочитать за 5 лет, по их мнению, слишком много). В ответ на это ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул: "Усиление предметности - очень важно. К нам приходят студенты, которые могут сделать презентацию, но плохо помнят таблицу умножения". "Документ блестящий, но мои коллеги-гуманитарии считают, что надо еще поработать над ним", - рассказал ректор СПбГУ Николай Кропачев. Еще одно замечание - тексты по ОБЖ и физкультуре превышают объем требований по математике, физике, химии вместе взятым. Есть претензии к разделу "технология". Эксперты сомневаются в том, что все школы сегодня смогут соответствовать стандарту по технологии.

От первого лица

Ольга Васильева, министр образования и науки России:

- Результаты нас устроили. Показательны прозвучавшие на встрече слова ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева: это блестящий стандарт по сравнению с тем, что сейчас, однако некоторые моменты нуждаются в доработке.