В налоговой службе напомнили, кто должен отчитаться о доходах

Продекларировать доходы до 3 мая необходимо тем, кто в прошлом году продал недвижимое имущество или автомобиль, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Также отчитаться должны граждане, которые сдавали в аренду квартиру или получали иные доходы, с которых не удерживался налог.

"Например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников", - говорится в сообщении.

Полный перечень видов доходов, которые необходимо декларировать физическим лицам, описан в статье 228 Налогового кодекса России, напоминают в ФНС.

Также задекларировать полученные в 2017 году доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Подать декларацию можно в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Заполняется такая декларация онлайн. Можно также привезти в налоговую инспекцию декларацию на бумажном носителе или отправить по почте. Подготовить документ поможет специальная программа "Декларация", которая сама производит расчет и формирует листы для печати, указывают в ФНС.

Получить помощь в заполнении декларации и проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц можно 23 и 24 марта в любой налоговой инспекции в рамках Всероссийской акции "Дни открытых дверей".

В ФНС также пояснили, что рассчитанную сумму налога нужно заплатить до 16 июля этого года. А вот декларацию для получения налоговых вычетов можно направлять в налоговую инспекцию в любое время в течение года.