В России сняли первый сериал о футболе

Спортивные драмы прочно заняли свое место в большом кино, телесериалы стараются также не упустить этот жанр. Сериал "Молодежка" о хоккее входит в ряды лучших многосерийных фильмов и не так давно был отмечен на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший в своей категории. Но вот тему футбола до сих пор производители сериалов обходили стороной.

Теперь же видеосервис START.RU сообщил о готовящейся премьере нового сериала "Вне игры", снятого в формате высокого качества - 4К HDR. Премьера "запланирована на платформе весной 2018 года - сериал специально готовился к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018. Ранее "РГ" писала о том, какие фильмы готовятся к ЧМ по футболу, но вот теперь появится и сериал.

"В России впервые пройдет чемпионат мира. Это историческое событие создаст невероятный зрительский интерес к футболу. Понимая это, три года назад мы начали разработку сериала, - рассказывает Алексей Троцюк, продюсер сериала "Вне игры", а также один из основателей студии Yellow, Black & White и видеосервиса START.ru. - Наш сериал - это попытка честно рассказать о том, в каких условиях готовится следующее поколение футболистов. Для ощущения достоверности событий хотелось, чтобы клуб был реальный, но при этом для нас было принципиально остаться независимыми, рассказать все, как есть. Я очень рад, что в лице президента клуба "Локомотив" Ильи Геркуса встретил понимание и необходимый уровень доверия. Футбол - это мощный социальный лифт. Эта история должна помочь молодым ребятам, а также их родителям, правильно им воспользоваться".

Сериал "Вне игры" рассказывает о том, что происходит до того, как футболист попадает в большую игру. Почему только три процента молодых футболистов становятся профессионалами? Футбол - игра командная, и не только на поле. Мама, папа, сестра, друзья, первая любовь - часто именно от этих людей в большей степени зависит, сможет ли талантливый мальчишка стать профессиональным спортсменом. Именно о работе этой команды и пойдет речь в сериале.

Главная сюжетная линия выстраивается вокруг дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК "Локомотив" Фила (Ростислав Бершауэр) и фаната ФК "Локомотив" Саши (Никита Павленко). Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги (Анна Тараторкина), матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко (Николай Калинычев), которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.

В основе сюжета - реальный опыт главного автора Руслана Хачмамука. Он, как и главный герой сериала, несколько лет проработал скаутом в футбольном клубе ЦСКА, искал талантливых игроков для футбольной школы.

Съемки первого сезона прошли летом 2017 года, в том числе на стадионе и в академии "Локомотива". В сериале самих себя сыграли футболисты "Локомотива" Гильерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов.

Главный режиссер сериала - Виктор Шамиров ("Дикари", "Игра в правду", "Со мною вот что происходит"). В проекте также задействована настоящая футбольная команда "Локомотив", а все роли детей-футболистов исполняют действующие игроки юношеской лиги.

Илья Геркус, президент ФК "Локомотив", говорит так: "Конечно, это не фильм про "Локомотив" - многие ситуации откровенно фантастические и гротескные. Но нам нравится формат, предложенный̆ студией: в сериале в обычную жизнь наших героев будет вплетено повествование о футболе, олицетворенном нашим брендом. У широкой аудитории появится возможность узнать о футболе чуть больше в привычном формате, а для активных болельщиков - это откровенный, интересный разговор о насущных проблемах в необычном художественном стиле. Реальные названия, люди и объекты перемешаны с вымышленными персонажами и ситуациями".

В первом сезоне сериала 12 серий по 24 минуты каждая. Появится ли второй сезон - зависит от того, как воспримут зрители первый.